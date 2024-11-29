Школьница из Астаны стала двукратной чемпионкой мира по шахматам

Спорт, Шахматы
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Дана Аменова
корреспондент

Юная астанчанка Аланна Бериккызы отличилась на турнире в Италии

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Учащаяся пятого класса школы-гимназии №91 Астаны во второй раз стала чемпионкой мира в международных соревнованиях по шахматам (U8-U12) в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В городской администрации добавили, что в прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди  шахматистов.

Напомним, талантливая девочка стала чемпионкой мира в категории G09, то есть среди игроков до 9 лет по классическим шахматам. Она выиграла 8 из 9 партий по швейцарской системе. В решающей встрече Аланна была сильнее своей главной соперницы из Монголии Целмуун Идер. 

#шахматы #школьница #чемпионка #Аланна Бериккызы

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