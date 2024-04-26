Столичные медики посадили деревья в поддержку детей с лейкемией

Врачи присоединились к масшабной экоакции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, хирурги, педиатры и онкологи Национального научного центра материнства и детства посадили саженцы сосны на территории больницы. Так, столичные врачи в очередной раз обратили внимание на борьбу с лейкемией среди детей.

«Кроме того, что мы проводим свое лечение, естественно, для наших детей немаловажно, когда им уделяют внимание. В будущем саженцы вырастут большими деревьями и будут защищать наших деток от солнца, и под которым дети будут дышать свежим воздухом и отдыхать», – рассказала заведующая отделом онкологии ННЦМД UMC Забира Кыздарбекова.

Возрастные сосны украсили аллею, где обычно отдыхают юные пациенты клиники и их родители.

«Сейчас у нас идет третья неделя масштабной экоакции. Эта неделя посвящена озеленению. В основном стараемся облагораживать, озеленять социальные объекты. Мы решили поддержать детей, болеющих лейкемией, их родителей и врачей. Надеемся, что эти деревья будут свидетелями их победы над недугом», – говорит заместитель акима столичного района «Нура» Алия Абсеметова.

В столице стартовала неделя «Жасыл аймақ» экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

В городской администрации добавили, что также горожане занимаются уходом и высадкой деревьев, уборкой прилегающих к объектам торговли территорий, принимают участие в мероприятиях по устройству газонов и цветников и ликвидации несанкционированных свалок.