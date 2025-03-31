Столичные спортсмены провели экоакцию на территории спортшколы

Таза Казахстан
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Венера Баталова
корреспондент

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» юные столичные спортсмены провели субботник на территории спортивной школы Aspan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: сайт акимата Астаны

Экоакцию «Таза Қазақстан» поддержали воспитанники спортшколы, тренеры и другие сотрудники учреждения. Они провели уборку прилегающей территории, очистив ее от мусора.

«Акция также проходит в рамках воспитательной работы с нашими юными спортсменами, потому что они сами непосредственно участвуют в таких мероприятиях и уже более осознанно относятся к чистоте своего города. Каждый год мы подводим итоги деятельности спортсменов и поощряем их не только за спортивные достижения, но и за активное участие в подобных мероприятиях», — отметил руководитель ДЮСШ №7 акимата Астаны Серик Халелов.

Сотрудники и спортсмены центра регулярно принимают участие в экологических акциях. Проведенный субботник стал первым в весеннем сезоне.

«В этом году это наша первая акция в рамках «Таза Қазақстан», но участвуем в экологических инициативах мы не впервые. Сегодня вместе с тренерами, сотрудниками и спортсменами мы провели уборку территории. Я считаю, что такие мероприятия важны, ведь каждый должен внести свой вклад в чистоту города и сделать Астану чище», — поделился мнением чемпион Азии по джиу-джитсу Кемаль Рузахунов.

#столица #спортсмены #экоакция

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