Фото: сайт акимата Астаны

Экоакцию «Таза Қазақстан» поддержали воспитанники спортшколы, тренеры и другие сотрудники учреждения. Они провели уборку прилегающей территории, очистив ее от мусора.

«Акция также проходит в рамках воспитательной работы с нашими юными спортсменами, потому что они сами непосредственно участвуют в таких мероприятиях и уже более осознанно относятся к чистоте своего города. Каждый год мы подводим итоги деятельности спортсменов и поощряем их не только за спортивные достижения, но и за активное участие в подобных мероприятиях», — отметил руководитель ДЮСШ №7 акимата Астаны Серик Халелов.

Сотрудники и спортсмены центра регулярно принимают участие в экологических акциях. Проведенный субботник стал первым в весеннем сезоне.