В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» юные столичные спортсмены провели субботник на территории спортивной школы Aspan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата
Экоакцию «Таза Қазақстан» поддержали воспитанники спортшколы, тренеры и другие сотрудники учреждения. Они провели уборку прилегающей территории, очистив ее от мусора.
«Акция также проходит в рамках воспитательной работы с нашими юными спортсменами, потому что они сами непосредственно участвуют в таких мероприятиях и уже более осознанно относятся к чистоте своего города. Каждый год мы подводим итоги деятельности спортсменов и поощряем их не только за спортивные достижения, но и за активное участие в подобных мероприятиях», — отметил руководитель ДЮСШ №7 акимата Астаны Серик Халелов.
Сотрудники и спортсмены центра регулярно принимают участие в экологических акциях. Проведенный субботник стал первым в весеннем сезоне.
«В этом году это наша первая акция в рамках «Таза Қазақстан», но участвуем в экологических инициативах мы не впервые. Сегодня вместе с тренерами, сотрудниками и спортсменами мы провели уборку территории. Я считаю, что такие мероприятия важны, ведь каждый должен внести свой вклад в чистоту города и сделать Астану чище», — поделился мнением чемпион Азии по джиу-джитсу Кемаль Рузахунов.