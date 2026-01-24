Столичные спортсмены завоевали более 5 тысяч медалей

Спорт
13

В 2025 году спортсмены Астаны приняли участие в 1400 соревнованиях и завоевали более 5 тысяч медалей. Количество занимающихся массовым спортом в городе достигло 627 тысяч человек. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Азамат Агзамов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: gov.kz

«2025 год стал насыщенным и продуктивным для спортивной сферы столицы. За это время была усилена система поддержки спортсменов, сделаны конкретные шаги в направлении развития инфраструктуры. И в ближайшие годы мы продолжим наращивать спортивный потенциал города, принимая крупные соревнования международного уровня», – сказал заместитель руководителя Управления.

По его словам, при городском управлении спорта работают 19 подведомственных организаций. В этих учреждениях зарегистрировано около 15 тысяч спортсменов и 1 298 тренеров. В целях развития детско-юношеского спорта в столице функционируют 10 спортивных школ. В данных школах культивируют 62 вида спорта, 39 из которых относятся к олимпийскому направлению. В настоящее время в этих организациях регулярно занимаются спортом около 9 тысяч детей. Кроме того, 310 спортсменов, которые могут достичь высоких результатов, ежемесячно получают финансовую поддержку.

В своем выступлении Азамат Агзамов особо отметил, что системно ведется поддержка людей с ограниченными возможностями. В конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» при городском управлении спорта проводятся занятия по реабилитации детей посредством иппотерапии. В прошлом году этой программой охвачено около 1,5 тыс. детей.

А в спортивном клубе для лиц с ограниченными возможностями «Елорда» насчитывается 632 спортсмена и 45 тренеров. Здесь развивается 33 вида адаптивного спорта, ведется работа с гражданами, имеющими нарушения работы опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллектуальные особенности.

В 2025 году столичные спортсмены приняли участие в 475 международных и 925 республиканских соревнованиях, завоевав в общей сложности более 5 000 медалей. Из них 2 166 - золотые, 1 804 - серебряные и 1 974 - бронзовые. Также они заняли первое место в спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, второе место в Зимней Спартакиаде и молодежных играх Республики Казахстан.

Кроме того, на зимних Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии столичные спортсмены также завоевали призовые места.

В городе интенсивно ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. Сегодня в Астане функционирует более 800 спортивных объектов, в том числе 36 крупных спортивных комплексов. Уровень охвата спортивной инфраструктурой на 1000 человек составляет 50,3%. В прошлом году введены в эксплуатацию 60 внутридворовых спортивных площадок, построены новые футбольные, тренировочные и уличные воркаут-площадки в Нуринском, Алматинском и Есильском районах.

Кроме того, за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию такие объекты, как Alpha Gym, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и Ozen Fitness.

В 2025 году был открыт инклюзивный центр и завершено строительство лыжной базы в Центральном парке. В настоящее время ведется работа по реконструкции спортивного комплекса «Казахстан» и стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Кроме того, в Есильском районе строится крытый каток и пристройка зала художественной гимнастики.

В Астане численность населения, ведущего здоровый образ жизни, достигла 627 057 человек, что составляет 43,6% населения города. В 2025 году в столице прошло 930 спортивных мероприятий. Из них организовано 143 международных, 165 республиканских и 622 городских соревнований. За год проведено более 28 забегов и марафонов, 11 велогонок.

В соответствии с поручением Главы государства для населения реализуются бесплатные спортивные проекты. В частности, осуществляются проекты «AULA FIT», занятий по йоге, скандинавской ходьбе, «Funny Sport» и «Астана – город без наркотиков». Эти инициативы охватывают 30 дворовых спортивных площадок и 6 городских парков. Кроме того, проводится профилактическая работа по предупреждению допинга, противодействию буллингу и предотвращению интернет-мошенничества.
В ближайшие годы Астана продолжит принимать крупные международные спортивные соревнования. В 2026 году в городе пройдут «Игры будущего» и финальный этап Кубка мира по плаванию. А в 2027 году планируется проведение чемпионатов мира по боксу, дзюдо, тхэквондо, настольному теннису и тяжелой атлетике.

Также в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии примут участие четыре спортсмена из Астаны. Они защищают честь страны по шорт-треку, фигурному катанию и конькобежному спорту.

Столичные спортсмены, представляющие страну на зимней Олимпиаде:
Абзал Ажигалиев - один из ведущих спортсменов национальной сборной Казахстана по шорт-треку. Он выступает на дистанции 500 метров и в смешанной эстафете. Для спортсмена это будут четвертые Олимпийские игры;
София Самоделкина - выступит за Казахстан в индивидуальном выступлении по фигурному катанию среди женщин;
Елизавета Голубева и Кристина Силаева — участвуют в соревнованиях по конькобежному спорту.

 

#Астана #Спорт

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Ветеран отметил столетний юбилей
Город задыхается… «в пределах нормы»
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Жулдыз подключили к природному газу
Уверенный взгляд в будущее
Знаковые решения
Новый формат диалога
Человек, обреченный на успех
Регион пополняется социальными объектами
Ренессанс печатных СМИ
Добропорядочность как стратегия
Говорят участники курултая
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Читайте также

Казахстан вновь будет представлен в лыжном двоеборье на Оли…
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийс…
Горнолыжный спорт: Александра Скороходова завоевала «золото…
Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]