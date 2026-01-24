В 2025 году спортсмены Астаны приняли участие в 1400 соревнованиях и завоевали более 5 тысяч медалей. Количество занимающихся массовым спортом в городе достигло 627 тысяч человек. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Азамат Агзамов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: gov.kz

«2025 год стал насыщенным и продуктивным для спортивной сферы столицы. За это время была усилена система поддержки спортсменов, сделаны конкретные шаги в направлении развития инфраструктуры. И в ближайшие годы мы продолжим наращивать спортивный потенциал города, принимая крупные соревнования международного уровня», – сказал заместитель руководителя Управления.

По его словам, при городском управлении спорта работают 19 подведомственных организаций. В этих учреждениях зарегистрировано около 15 тысяч спортсменов и 1 298 тренеров. В целях развития детско-юношеского спорта в столице функционируют 10 спортивных школ. В данных школах культивируют 62 вида спорта, 39 из которых относятся к олимпийскому направлению. В настоящее время в этих организациях регулярно занимаются спортом около 9 тысяч детей. Кроме того, 310 спортсменов, которые могут достичь высоких результатов, ежемесячно получают финансовую поддержку.

В своем выступлении Азамат Агзамов особо отметил, что системно ведется поддержка людей с ограниченными возможностями. В конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» при городском управлении спорта проводятся занятия по реабилитации детей посредством иппотерапии. В прошлом году этой программой охвачено около 1,5 тыс. детей.

А в спортивном клубе для лиц с ограниченными возможностями «Елорда» насчитывается 632 спортсмена и 45 тренеров. Здесь развивается 33 вида адаптивного спорта, ведется работа с гражданами, имеющими нарушения работы опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллектуальные особенности.

В 2025 году столичные спортсмены приняли участие в 475 международных и 925 республиканских соревнованиях, завоевав в общей сложности более 5 000 медалей. Из них 2 166 - золотые, 1 804 - серебряные и 1 974 - бронзовые. Также они заняли первое место в спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, второе место в Зимней Спартакиаде и молодежных играх Республики Казахстан.

Кроме того, на зимних Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии столичные спортсмены также завоевали призовые места.

В городе интенсивно ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. Сегодня в Астане функционирует более 800 спортивных объектов, в том числе 36 крупных спортивных комплексов. Уровень охвата спортивной инфраструктурой на 1000 человек составляет 50,3%. В прошлом году введены в эксплуатацию 60 внутридворовых спортивных площадок, построены новые футбольные, тренировочные и уличные воркаут-площадки в Нуринском, Алматинском и Есильском районах.

Кроме того, за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию такие объекты, как Alpha Gym, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и Ozen Fitness.

В 2025 году был открыт инклюзивный центр и завершено строительство лыжной базы в Центральном парке. В настоящее время ведется работа по реконструкции спортивного комплекса «Казахстан» и стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Кроме того, в Есильском районе строится крытый каток и пристройка зала художественной гимнастики.

В Астане численность населения, ведущего здоровый образ жизни, достигла 627 057 человек, что составляет 43,6% населения города. В 2025 году в столице прошло 930 спортивных мероприятий. Из них организовано 143 международных, 165 республиканских и 622 городских соревнований. За год проведено более 28 забегов и марафонов, 11 велогонок.

В соответствии с поручением Главы государства для населения реализуются бесплатные спортивные проекты. В частности, осуществляются проекты «AULA FIT», занятий по йоге, скандинавской ходьбе, «Funny Sport» и «Астана – город без наркотиков». Эти инициативы охватывают 30 дворовых спортивных площадок и 6 городских парков. Кроме того, проводится профилактическая работа по предупреждению допинга, противодействию буллингу и предотвращению интернет-мошенничества.

В ближайшие годы Астана продолжит принимать крупные международные спортивные соревнования. В 2026 году в городе пройдут «Игры будущего» и финальный этап Кубка мира по плаванию. А в 2027 году планируется проведение чемпионатов мира по боксу, дзюдо, тхэквондо, настольному теннису и тяжелой атлетике.

Также в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии примут участие четыре спортсмена из Астаны. Они защищают честь страны по шорт-треку, фигурному катанию и конькобежному спорту.

Столичные спортсмены, представляющие страну на зимней Олимпиаде:

Абзал Ажигалиев - один из ведущих спортсменов национальной сборной Казахстана по шорт-треку. Он выступает на дистанции 500 метров и в смешанной эстафете. Для спортсмена это будут четвертые Олимпийские игры;

София Самоделкина - выступит за Казахстан в индивидуальном выступлении по фигурному катанию среди женщин;

Елизавета Голубева и Кристина Силаева — участвуют в соревнованиях по конькобежному спорту.