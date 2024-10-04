Столичный пенсионер едва не лишился 700 тысяч тенге после звонка «дочери»

86-летнему астанчанину позвонил мошенник и голосом дочери стал умолять о помощи после ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В панике мужчина снял со счета 700 тысяч тенге и передал их незнакомцу. По указаниям аферистов, курьер оставил пакет с деньгами под лавочкой, где его впоследствии обнаружил дворник и выбросил, решив, что это мусор.

Пакет с деньгами полицейские нашли в мусорном контейнере и вернули пенсионеру.

Мужчина выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за их профессионализм и оперативные действия.

В полиции призывают граждан проверять информацию прежде, чем переводить деньги незнакомцам, а также быть бдительными и осторожными.