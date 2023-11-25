Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге

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"Поступило сообщение от администратора отеля "Дипломат", который сообщил, что водитель такси взял гражданина Индии 45 000 тенге за то, что довез его из аэропорта Астаны до отеля", сообщает Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции на транспорте задержали водителя одного из таксопарков столицы, который ввел в заблуждение иностранца и умышленно завысил цену за поездку из международного аэропорта до гостиницы.

Водитель свою вину признал и возместил ущерб в полном объеме.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол, на него наложен штраф в размере 10 МРП.

Также в адрес частного таксопарка направлено представление об устранении причин и условий совершения подобных правонарушений.

