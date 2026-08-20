Столичный Центр кинологической службы пополнился четвероногими новобранцами

Сегодня щенкам уже два месяца

Фото: акимат Астаны

В Центре кинологической службы Департамента полиции столицы пополнение - в ряды будущих четвероногих помощников стражей порядка вступили сразу четверо щенят, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Мама «новобранцев» - служебная бельгийская овчарка по кличке Хлоя Дея, специализирующаяся на поиске пропавших без вести. Для нее это первое потомство. Отец щенят - известный своими служебными заслугами Бакс. За время службы он неоднократно помогал полицейским обнаруживать наркотические средства.

Сегодня щенкам уже два месяца. Они растут, играют и осваиваются в окружении кинологов, которые ежедневно заботятся о них. Несмотря на юный возраст, первые тестирования на пригодность к дальнейшей службе уже начались.

Специалисты оценивают поведение малышей, их активность, внимание и другие качества, важные для будущей работы. Более сложный этап тестирования пройдет, когда им исполнится шесть месяцев. Именно эти этапы позволят определить потенциал каждого из них и выбрать дальнейшее направление подготовки.

Пока же у четверых будущих служебных собак - беззаботное детство, игры и уход кинологов. А впереди их ждут тренировки, обучение и ответственная служба на благо жителей столицы.

Пополнение - большая радость для всего коллектива Центра кинологической службы. Совсем скоро эти маленькие хвостатые воспитанники станут настоящими четвероногими бойцами столичной полиции.