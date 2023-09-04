Полиция Астаны призывает к бережному отношению к городскому имуществу

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Неадекватное поведение мужчины в Астане, разбившего дверь стоимостью полмиллиона тенге, зафиксировала камера видеонаблюдения. В связи с этим столичные полицейские обратились к гражданам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Так, 16 августа поздней ночью житель Астаны, выходя из заведения, разбил дверь стоимостью более полумиллиона тенге. Неадекватное поведение мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ДП напоминают, что по поручению главы государства с начала этого года ужесточена ответственность за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества. За нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность – арест до 15 суток.

В департаменте отметили, что для обеспечения общественного порядка ежедневно на улицах столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Совместно с общественными деятелями и волонтерами на постоянной основе проводится акция «Стоп, вандал!».

«Вандализм, осквернение зданий, порча имущества – одна из болезненных тем, касающихся облика города. Даже в самой столице, не говоря о других отдаленных регионах, сотрудникам полиции часто приходится сталкиваться с такими фактами. Проявление неконтролируемой агрессии не только нарушает закон и порядок, но и может нанести значительный ущерб или вред окружающим.

Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. Помните, любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность. Внутренняя дисциплина, уважительное отношение к закону и правам других людей – это нормы, которым казахстанское общество должно стремиться и соответствовать», – сказал инспектор полка патрульной полиции ДП города Астаны Жумабек Акмолда.

#полиция #обращение #вандализм #адмответственность

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