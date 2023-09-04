Полиция Астаны призывает к бережному отношению к городскому имуществу

Неадекватное поведение мужчины в Астане, разбившего дверь стоимостью полмиллиона тенге, зафиксировала камера видеонаблюдения. В связи с этим столичные полицейские обратились к гражданам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Так, 16 августа поздней ночью житель Астаны, выходя из заведения, разбил дверь стоимостью более полумиллиона тенге. Неадекватное поведение мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.
В ДП напоминают, что по поручению главы государства с начала этого года ужесточена ответственность за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества. За нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность – арест до 15 суток.
В департаменте отметили, что для обеспечения общественного порядка ежедневно на улицах столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Совместно с общественными деятелями и волонтерами на постоянной основе проводится акция «Стоп, вандал!».
«Вандализм, осквернение зданий, порча имущества – одна из болезненных тем, касающихся облика города. Даже в самой столице, не говоря о других отдаленных регионах, сотрудникам полиции часто приходится сталкиваться с такими фактами. Проявление неконтролируемой агрессии не только нарушает закон и порядок, но и может нанести значительный ущерб или вред окружающим.
Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. Помните, любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность. Внутренняя дисциплина, уважительное отношение к закону и правам других людей – это нормы, которым казахстанское общество должно стремиться и соответствовать», – сказал инспектор полка патрульной полиции ДП города Астаны Жумабек Акмолда.