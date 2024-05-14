Стопроцентный охват

фото из архива "КП"

Об этом сообщило Министерство просвещения Республики Казахстан. Все учебные материалы успешно прошли государственную экспертизу и были включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах, представленных 13 издательствами страны. «Для внедрения инновационных методов обучения разработаны методические рекомендации для педагогов. Учителя активно используют цифровые технологии, онлайн-коммуникации, индивидуализацию и дифференциацию на уроках, повышая свои навыки работы с онлайн-ресурсами», – подчеркнули в министерстве. Помимо этого, продолжается работа по открытию 1 345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике и биологии. К концу текущего года современными кабинетами будут оборудованы 1 072 школы в двадцати регионах страны.