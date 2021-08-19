Сторож сжег заживо дачника в ЗКО

Сторож дачного общества "Микробиолог" Западно-Казахстанской области плеснул воспламеняющейся жидкостью в дачника и поджег его, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате мужчина получил 90% ожога тела, спасти его не удалось. Сторож задержан.
"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги. От полученных травм мужчина скончался в больнице", – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.
Начато досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).