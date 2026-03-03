Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно отчету Программы развития ООН «Устойчивость к климатическим и стихийным бедствиям: разработка страховых и финансовых решений в Центральной Азии» страны региона ежегодно теряют в среднем около 10 млрд долларов из-за стихийных бедствий, что эквивалентно потере 2–5% совокупного регионального ВВП.

Основная угроза для региона связана с засухами и наводнениями, частота которых, по прогнозам климатологов, увеличится на 25–30% к 2050 году. В Казахстане более 75% территории страны подвержено высокому риску засухи, что ставит под угрозу продовольственную безопасность и экспортный потенциал сельского хозяйства.

В Кыргызстане и Таджикистане ситуация осложняется высокой сейсмической активностью: потенциальные потери от катастрофического землетрясения в этих странах могут составить до 40% национального ВВП, при этом охват жилого фонда страхованием не превышает и 10%.

Туркменистан остается крайне уязвимым к засухам при минимальном участии страхового рынка и практически полном отсутствии профильных госпрограмм, что делает страну критически зависимой от внешней технической и финансовой помощи.

Узбекистан в свою очередь обладает наиболее значимым потенциалом для расширения страховых продуктов, особенно в сельском хозяйстве, где уже запущены пилотные проекты. Хотя страна регулярно страдает от засух и сейсмической активности, а государственные меры по управлению рисками пока носят ограниченный характер, база для качественного роста финансовой устойчивости здесь выражена сильнее, чем у большинства соседей по региону.

Анализируя действующие в центральноазиатских странах системы страхования, эксперты ПРООН констатируют: даже в Казахстане с объемом ВВП на душу населения свыше 13 тыс. долларов рынок все еще находится на стадии догоняющего по сравнению с мировыми стандартами. Текущий уровень проникновения страхования, составляющий около 1% от ВВП, хотя и является лидирующим в регионе (для сравнения, в Кыргызстане этот показатель равен 0,25%), все еще значительно уступает среднемировому значению в 7%.

Казахстанский страховой рынок прошел значительный путь трансформации с момента обретения страной независимости в 1991 году, превратившись в наиболее развитый финансовый институт подобного рода в Центральной Азии. Исторически сложилось так, что его фундамент формируют обязательные продукты, такие как страхование гражданской ответственности автовладельцев, страхование от несчастных случаев на производстве и социальное медицинское страхование.

Эти сегменты не только обеспечивают базовый объем премий, но и служат инструментом повышения общей страховой культуры, хотя ограниченное доверие к финансовым учреждениям и недостаточная осведомленность населения остаются серьезными барьерами для расширения добровольного страхования. Вместе с тем экономическая модель Казахстана, сильно зависящая от экспорта углеводородов, накладывает дополнительные риски на страховой сектор, делая его чувствительным к глобальным товарным колебаниям, указывается в отчете ПРООН.

Специализированный орган регулирования страховой отрасли – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана – играет решающую роль в надзоре за рынком и его развитии. Ключевое значение в системе обеспечения национальной безопасности и минимизации угроз, исходящих от природных катаклизмов, принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям РК, которое выступает центральным звеном в реализации стратегий по управлению рисками и защите населения от стихийных бедствий. Однако их интеграция с механизмами передачи рисков на основе страхования часто ограничена, что представляет собой упущенную возможность для комплексного управления рисками стихийных бедствий, отмечают эксперты.

В Казахстане внедрена программа субсидированного сельскохозяйственного страхования для защиты фермеров от неурожаев в случае заморозков, засухи и других рисков. Однако опыт ее применения показал неоднозначные результаты. Постоянной проблемой остается ее низкая востребованность среди мелких фермеров.

Казахстан по примеру других стран для стимулирования приобретения страховых полисов предлагает налоговые вычеты по определенным видам страховых премий по страхованию жизни. Однако эффективность этих мер тоже, увы, недостаточна. На начало 2023 года в стране действовали 25 страховых организаций, и 10 крупнейших по объему страховых премий занимали примерно 71% рынка, что указывает на умеренную концентрацию рынка.

Страхование, не связанное со страхованием жизни, росло быстро, демонстрируя среднегодовой темп в 20% за последние четыре года. На этом фоне, к примеру, страхование жизни росло со среднегодовым 10-процентным темпом за тот же период.

Лидеры рынка – Halyk Insurance, Eurasia Insurance Company и Nomad Life Insurance – активно внедряют цифровые инновации и мобильные приложения для покупки полисов и управлением страховыми случаями, тем самым упрощая доступ к услугам.

В Кыргызстане и Таджикистане страховые рынки с упором на базовые страховые продукты (страхование жизни, здоровья и автотранспорта) менее развиты. В Туркменистане рынок жестко регулируется, доступные страховые продукты ограничены. Аналогично Казахстану, страховой рынок Узбекистана растет, увеличивается спрос на страхование жизни и здоровья, развивается микрострахование. Эти продукты отражают растущие страховые рынки в странах региона, хотя уровень осведомленности и пользования ими значительно различается.

Отечественные страховщики в Казахстане и Узбекистане, как правило, имеют более сильные позиции по капиталу по сравнению с другими странами Центральной Азии. Однако многие по-прежнему сталкиваются с проблемами в удовлетворении растущих требований к капиталу и поддержании адекватного уровня платежеспособности.

Как отмечается в исследовании, особую остроту вопросу страховой защиты в последнее время придает климатическая повестка. Центральная Азия в целом и Казахстан в частности сталкиваются с ускоренным изменением погодных условий: прогнозируется, что к концу столетия температура в регионе может подняться на 5,8 °C выше базового уровня, что значительно превышает среднемировые темпы.

Обезопаситься от потепления

Потепление напрямую повлияет на частоту и интенсивность стихийных бедствий. Сильнейшие наводнения 2024 года, затронувшие тысячи семей, уже наглядно продемонстрировали уязвимость экономики. Среднегодовой ущерб от наводнений в Казахстане оценивается в 419 млн долларов, а с учетом косвенных потерь эта цифра возрастает до 447 млн долларов, что кратно превышает убытки от землетрясений (58 и 73 млн долларов соответственно).

Статистика свидетельствует: наводнения ежегодно серьезно затрагивают более 61 тыс. человек, представляя серьезную угрозу жизни населения и инфраструктуре, особенно в контексте таяния ледников, которое в долгосрочной перспективе напротив сменится дефицитом водных ресурсов.

Важную роль в процессе снижения негативных факторов играют международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и АБР, которые помогают адаптировать лучшие мировые практики и внедрять параметрическое страхование от катастроф. Параллельно с этим государство продолжает полагаться на Национальный резервный фонд и средства фонда «Самрук-Казына» для ликвидации последствий ЧС, однако очевидная тенденция направлена на более тесную интеграцию государственных механизмов реагирования с рыночными страховыми решениями.

Будущее страхового сектора, как утверждают эксперты, неразрывно связано с реформами в области гражданской защиты. В настоящее время рассматриваются законодательные инициативы по внедрению обязательного страхования имущества, которое на первом этапе охватит коммерческие и многоэтажные жилые объекты, а к 2028 году расширится до комплексной защиты от пожаров для всей жилой недвижимости.

МЧС в настоящее время работает над поэтапным введением обязательного страхования имущества – проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан о гражданской защите» находится на рассмотрении Мажилиса.

Таким образом, как резюмируется в отчете, текущая ситуация на страховом рынке стран Центральной Азии демонстрирует определенный диссонанс между экономическими возможностями и реальной защищенностью бизнеса и граждан. Низкий уровень проникновения страховых услуг объясняется, по их мнению, не только нехваткой специализированных продуктов, но и системными пробелами в интеграции государственных механизмов финансирования рисков.

Ситуация осложняется невысокой финансовой грамотностью населения, из-за чего страхование зачастую воспринимается не как инвестиция в стабильность, а как избыточные расходы. Это создает барьер, мешающий обществу осознать масштаб угроз, связанных с климатическими изменениями.

Казахстан в то же время демонстрирует высокий уровень готовности к применению инновационных инструментов управления рисками. Эксперты в рекомендациях отмечают высокий потенциал страны в освоении таких инновационных инструментов, как параметрическое страхование и выпуск специализированных климатических облигаций.

Использование современных технологий и спутникового мониторинга в сельском хозяйстве открывает новые горизонты для агрострахования, позволяя сделать его более прозрачным и оперативным. Такая открытость к инновациям создает фундамент для глубоких регуляторных реформ, направленных на гармонизацию законодательства и усиление надзора, что в конечном итоге должно привести к более качественной защите прав потребителей.

Отрасли нужны профессионалы

Путь к устойчивому будущему лежит через комплексное развитие кадрового потенциала и расширение регионального сотрудничества. Обучение государственных служащих и специалистов отрасли, наряду с программами просвещения граждан, должно идти параллельно с внедрением микрострахования для наиболее уязвимых слоев населения.

Важным шагом эксперты ПРООН видят и создание региональных пулов катастрофических рисков и единых цифровых платформ для обмена данными между странами Центральной Азии. Только через координацию усилий, совместное использование систем раннего предупреждения и привлечение международного капитала через социальные облигации и гранты Казахстан сможет обеспечить себе долгосрочную климатическую устойчивость.

В связи с этим не случайно региональным и межстрановым решениям по управлению рисками стихийных бедствий и повышению устойчивости к изменению климата авторы посвятили отдельную главу своего исследования. Ведь в конечном итоге трансформация страхового рынка станет не просто технической мерой, а мощным инструментом поддержки целей устойчивого развития, способствуя росту благосостояния и защите аграрного сектора и инфраструктуры от капризов природы.

Реализация этих рекомендаций в Казахстане, как подытоживается в отчете, будет способствовать повышению устойчивости к климатическим и экономическим рискам, увеличению страхового покрытия населения и бизнеса, а также поддержке достижения целей устойчивого развития, включая снижение бедности, климатическую устойчивость и развитие сельского хозяйства. Только через синергию цифровизации, регуляторных реформ и повышения доверия граждан страховой рынок Казахстана сможет обеспечить устойчивость экономики перед лицом нарастающих климатических и макроэкономических вызовов.