Страны СНГ больше не будут обеспечивать секретность изобретений времен СССР

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений было подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в городе Минск и ратифицировано законом Республики Казахстан 7 мая 2001 года.

Соглашение было разработано для обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участниках СНГ сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

В документе отмечается, что за время действия соглашения не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, созданные в бывшем СССР, как и случаев по их рассекречиванию.

- Ввиду неактуальности соглашения на основании решения совета министров иностранных дел СНГ от 27 сентября 2018 года о проектах документов о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ, решений совета глав государств и совета глав правительств СНГ исполнительным комитетом СНГ принято решение о прекращении действия соглашения. 4 марта 2021 года подписан Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, – говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.