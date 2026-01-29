В изменениях, вносимых в Конституцию, предусматривается нормативное закрепление ключевых идейных принципов, таких как «Слышащее государство», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан». Об этом сообщил член Конституционной комиссии, аким города Астаны Женис Касымбек, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Считаю, что принцип «Закон и Порядок» является ключевым условием укрепления идеи Справедливого Казахстана. Сегодня мировое сообщество воспринимает Казахстан как страну, в которой приоритетно и неукоснительно соблюдаются права и свободы граждан. Эта инициатива станет прочной основой для сохранения единства и согласия, межэтнического и межконфессионального мира для будущих поколений», – отметил Женис Касымбек на V заседании Комиссии по конституционной реформе.

Аким столицы подчеркнул, что во многих странах ключевым фактором развития является верховенство закона и соблюдение порядка. Граждане осознают свою строгую ответственность перед законом и придерживаются культуры неукоснительного соблюдения правовых норм. Такие государства входят в число самых безопасных в мире, а их граждане полностью доверяют государственным институтам.

Идея «Таза Қазақстан», выдвинутая Главой государства в 2023 году, также стала частью образа жизни граждан страны.

«Включение этого принципа в число базовых постулатов формирует ответственность граждан перед окружающей средой и будущими поколениями. «Таза Қазақстан» – это не только забота об экологии. Это чистота мыслей и слов, ответственность в поступках, уважение к закону и общественным ценностям, сохранение культуры в повседневной жизни», – подчеркнул Женис Касымбек.

Кроме того, Женис Касымбек отдельно остановился на принципе «Слышащего государства», в основе которого лежит признание ценности каждого человека.