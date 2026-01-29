Страны, соблюдающие закон и порядок, входят в число самых безопасных государств мира — Женис Касымбек

Конституционная реформа
14

В изменениях, вносимых в Конституцию, предусматривается нормативное закрепление ключевых идейных принципов, таких как «Слышащее государство», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан». Об этом сообщил член Конституционной комиссии, аким города Астаны Женис Касымбек, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Считаю, что принцип «Закон и Порядок» является ключевым условием укрепления идеи Справедливого Казахстана. Сегодня мировое сообщество воспринимает Казахстан как страну, в которой приоритетно и неукоснительно соблюдаются права и свободы граждан. Эта инициатива станет прочной основой для сохранения единства и согласия, межэтнического и межконфессионального мира для будущих поколений», – отметил Женис Касымбек на V заседании Комиссии по конституционной реформе.

Аким столицы подчеркнул, что во многих странах ключевым фактором развития является верховенство закона и соблюдение порядка. Граждане осознают свою строгую ответственность перед законом и придерживаются культуры неукоснительного соблюдения правовых норм. Такие государства входят в число самых безопасных в мире, а их граждане полностью доверяют государственным институтам.

Идея «Таза Қазақстан», выдвинутая Главой государства в 2023 году, также стала частью образа жизни граждан страны.

«Включение этого принципа в число базовых постулатов формирует ответственность граждан перед окружающей средой и будущими поколениями. «Таза Қазақстан» – это не только забота об экологии. Это чистота мыслей и слов, ответственность в поступках, уважение к закону и общественным ценностям, сохранение культуры в повседневной жизни», – подчеркнул Женис Касымбек.

Кроме того, Женис Касымбек отдельно остановился на принципе «Слышащего государства», в основе которого лежит признание ценности каждого человека.

«Эффективная работа местных государственных органов требует системного взаимодействия с населением. Практика показывает, что выстраивание постоянного и конструктивного диалога с жителями является одним из ключевых факторов комплексного развития регионов. В этой связи поддерживаю закрепление данных предложений в Конституции», – заключил Женис Касымбек.

#реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Расширяя образовательные горизонты
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
Учет животных: выявлены расхождения
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Под контролем – долгострой
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Народный Совет будет способствовать вовлечению общества в п…
Без научной свободы нет развития – член Национальной академ…
При создании нового Парламента мы отказались от лишних затр…
В новой Конституции усиливается защита семьи и детства – Ди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]