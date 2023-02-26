Страшная развязка: соцзащита Актобе вернула детей пьющим родителям, и один из малышей погиб

Общество
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В Актобе младенец скончался после того, как его вернули в неблагополучную семью. Старшего ребенка волонтерам удалось спасти, передает Кazpravda.kz

Фото: ECHO-OREN.RU

Развязка этой истории могла быть не такой страшной, если бы детей оставили в приюте, считает волонтер Екатерина Голотина. 

Видео ужасных условий, в которых жили дети, опубликовано на странице в Instagram

Осенью прошлого года к волонтерам поступило сообщение о том, что несовершеннолетние дети находятся в опасности.

Родители, бабушка и дедушка страдают алкоголизмом. Двое детей, старшему из которых 4 года, а младшему 8 месяцев, оставались без ухода, еды и одежды. 

Тогда детей поместили в дом младенцев "Умит", однако через некоторое время вернули в семью. 

Родители съехали со старого места жительства, и связь волонтеров с детьми была потеряна.

А вчера волонтеры узнали страшную новость – младший ребенок скончался. 

"Нам подсказали локацию, и мы выехали. Что там происходило, вы увидите на видео. Двое окровавленных мужиков, мамаша с порезанной ладонью, плачущий малыш, гробик по середине зала, грязь, холод, отсутствие еды. Старший крошечка лежит калачиком около гробика братишки и плачет от страха. Когда мы начали его одевать, он говорит: "А Вова, Вова спит, разбудите его". Он хотел помочь своему маленькому братику, до последнего просил взять его с собой. Мы, в свою очередь, максимально быстро одели малыша (легкая весенняя куртка, кеды, тонкое трико, легкая шапка) и вынесли из этого ада, отвлекая игрушками и телефоном. Он всю дорогу просил кушать, ребёнка совсем не кормили", - рассказывает волонтер Екатерина Голотина. 

В данное время ребенок находится в Центре адаптации "Аяла". Его жизнь в безопасности. 

По словам волонтеров, это не первый случай, когда с детьми, которых возвращают в неблагополучную семью, случаются трагедии:

"Нужно менять законы. Мы бьёмся, как рыба об лёд. Нельзя отдавать детей таким родителям и не следить за их состоянием. Хочется кричать от безысходности".

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