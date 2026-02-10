Встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Германия» прошла в Берлине

Фото: МИД РК

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в рамках визита в Германию принял участие в минис­терской встрече в формате «С5+1».

Выступая на мероприятии, глава казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что Центральная Азия стала новой точкой роста мировой экономики, усиливается ее международная субъектность и роль в международных процессах.

– Мы рассматриваем формат «Центральная Азия – Германия» как стратегическую платформу для выработки совместных ответов на общие вызовы и реализации конкретных проектов с пользой для всего региона, – заявил он.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что экономики стран региона ЦА взаимодополняемы, а сочетание их общего ресурсного резерва с передовыми технологиями Германии создает мощный потенциал для взаимовыгодного партнерства. Он подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, развитии промышленной кооперации с Германией.

Особо отмечена роль ФРГ как ведущего технологического партнера и важного инвестора, а также перспективность сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки энергоресурсов, развитие зеленой энергетики и проектов по декарбонизации. Наша страна также заинтересована в расширении сотрудни­чества с Германией в сфере охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, рационального использования природных ресурсов.

Глава МИД РК акцентировал внимание на преимуществах Казахстана как ключевого транзитного узла между Европой и Азией и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с Германией по развитию устойчивых транспортно-логистических маршрутов, включая Средний коридор.

Особый акцент был сделан на развитии гуманитарного измерения, включая образование, науку, профессиональную подготовку кадров и академические обмены.

По итогам пленарной встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем наполнении формата «Центральная Азия – Германия» конкретными инициативами и практическими проектами.

В Берлине министр Ермек Кошербаев принял участие и в ряде других мероприятий и встреч.

Так, накануне министерского заседания «С5+1» министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана были приняты федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе беседы была подчеркнута особая значимость Центральной Азии как региона устойчивости, конструктивного диалога и растущей международной ответственности. Федеральный Президент отметил последовательное внимание Германии к развитию партнерства со странами ЦА, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и долгосрочного взаимодействия.

Министры иностранных дел стран региона дали высокую оценку формату «С5+1» как важной политической платформе, способствующей выстраиванию системного диалога между Германией и государствами региона. Было подчеркнуто, что указанный формат позволяет рассматривать региональные вопросы комплекс­но, с учетом общих интересов и приоритетов стран ЦА.

Глава МИД РК в ходе встречи вручил Президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В Берлине министр Ермек Кошербаев также провел переговоры с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулом. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-германских отношений, подтвердив приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Особое внимание уделено расширению политического диалога, взаимодействию в экономической сфере, а также сотрудничеству в области устойчивого развития.

Кроме того, в столице Германии прошел экономический форум «Центральная Азия – Германия», организованный Восточным комитетом германской экономики. Мероприятие стало ключевой площадкой для углубленного диалога по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по укреплению регионального взаимодействия.

Министры иностранных дел стран ЦА и ФРГ, выступившие на пленарном заседании форума, подчеркнули стратегическую значимость формата «C5+1», растущую роль Центральной Азии в системе международных экономических связей и важность расширения практического взаимодействия с немецким бизнесом.

Особое внимание уделено воп­росам диверсификации экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.

По информации пресс-службы МИД, в Берлине Ермек Кошербаев также провел двусторонние встречи с федеральным минис­тром экономики и энергетики Катериной Райхе, представителями ряда крупных немецких компаний и деловых объединений, включая Deutsche Bahn, Noble Elements, Lanxess, Rhenus Group и DIHK (Германская промышленно-торговая палата).