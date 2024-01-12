Строить прогрессивное общество

Тему обсуждения организаторы определили как «Реализация на практике концепции «слышащего государства» и принципов Справедливого Казахстана». Ведь именно с провозглашения открытого диалога государства с обществом и начались преобразования в нашей стране, подчеркнула в приветственном слове президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

– Конкретные и откровенные ответы Главы государства в интервью вызвали значительный интерес в обществе. Каждый получил ответы на волнующие вопросы, – предварила она дис­куссию. – Сегодня мы видим пре­образования во всех сферах и ощущаем на себе, как меняется наше гражданское общество. У нас еще немало проблем, госорганы должны в полной мере стать опорой «слышащего государства». Но главное – население доверяет Главе государства, я ежедневно слышу это от граждан.

Мероприятие проходило в онлайн- и офлайн-форматах с транс­ляцией в социальных сетях и YouTube. Участие в дискуссии приняли лидеры региональных гражданских альянсов, члены общественных советов, представители НПО, политологи и общественные деятели. Эксперты разбирали ключевые заявления и месседжи выступления Главы государства, делились мнениями по поднятым в интервью важным вопросам.

Депутат Мажилиса Марат Башимов говорил о важности верховенства Конституции и возвращения в конституционно-правовое поле. По его словам, гражданское общество в Казахстане заметно меняется, возрас­тает роль Парламента.

Председатель Общественного совета города Астаны Зуфухар Гаипов напомнил о деятельности Национального курултая, а также отметил новый формат новогоднего поздравления Главы государства. Председателю республиканского Совета медиации, руководителю Узбекского этнокультурного центра Астаны Шерзоду Пулатову особенно понравились слова Президента о национальной идентичности и нашей главной ценности – единстве.

Политологическую оценку происходящих в стране событий дала генеральный директор ОФ «Центральноазиатский фонд развития демократии» Толганай Умбеталиева. По ее словам, это интервью – серьезный стратегический шаг, и очень важно, что в нем Касым-Жомарт Токаев всем дал понять, что как Глава государства ответственность за страну он несет сам.

С интересными комментариями выступили директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. Председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Исмагулова рассказала о деятельности своей организации в борьбе с бытовым насилием, о чем в интервью также особо упоминалось. Она считает, что обязанность каждого как члена гражданского общества оказывать в этом всяческое содействие.

Президент Международного центра геополитического прог­нозирования «Восток-Запад», док­тор политических наук Карлыгаш Нугманова призналась, что в восторге от смелого интервью Президента.

– Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросу построения прогрессивного общества, укреплению национальной идентичности и самосознания. Нам необходимо почаще собирать диалоговые площадки, пос­вященные таким проблемам, – сказала она.

– Мы достигнем успехов, если будем развивать саму культуру общества, правовую грамотность и ответственность, – отметила в свою очередь президент ОФ «Kazbrands» Жаныл-Бике Кайкенова. И призвала поддержать Президента в реализации этого тезиса, развивая институт медиа­ции. – Нам всем нужно сегодня четко отслеживать, что творится вокруг, и не закрывать глаза на недостатки и проблемы, а быть рупором для доведения этих проблем до государства и драйвером их решения.