​Строитель – самая мирная профессия

Участниками мероприятия стали почетные и заслуженные деятели строительной отрасли из всех регионов Казахстана. По словам председателя РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» Талгата Ергалиева, в столицу прибыли лучшие представители самой мирной профессии, чтобы получить награды в различных номинациях.

– Я всегда говорю: нам повезло, что мы сегодня строим. Строитель – это единственная профессия, когда результаты труда видишь каждый день. Строитель всегда завершает рабочий день удовлетворенным. Только за 6 месяцев 2019 года в стране введено в эксплуатацию почти 5 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья. Это значит, что тысячи семей улучшили качество своей жизни. Сегодня в республике насчитывается 7 654 строительных организаций, в которых трудятся сотни тысяч человек, – отметил он.

Первыми награды из рук советника министра индустрии и инфраструктурного развития Руслана Иманкулова получили ветераны строительной отрасли. Обладателями медали «Құрметтi құрылысшы» стали известные в республике строители Балден Аймаганбетова, Зулпыхар Абдумашиков, Болатхан Оспанов и Николай Волошин.

Затем награды вручались по номинациям. В номинации «Платиновый строитель» медалью «Заслуженный строитель» были отмечены те, кто проработал на стройке не менее 40 лет. Среди награжденных – генеральный директор С. К. «Кос-Тана» Дюсембай Сапанов, генеральный директор ТОО «Акколь-Акжол» Мубарак Сеитов, директор ТОО «НПП Базис-Б» Кымбат Байшагирова, индивидуальный предприниматель Ардак Белибаев, инженер авторского надзора ТОО «Кокшетаугорсельпроект» Юрий Феоктистов.

Такими же медалями, но в номинации «Золотой строитель» (стаж 30 лет и более) были награж­дены начальник участка ТОО «ТКМ Астана Гарант» Ерлихан Жармаханов, технический директор ТОО «Sever Group» Наталья Кулаева, начальник отдела по технадзору ТОО «АДС Сапа» Мурза Ильясов, директор ТОО «Бану и К» Еркин Туйебаев, директор ТОО «Техстрой ЗКО» Аяз Искаров и другие.

Соответствующие награды получили представители профессии строителя в номинациях «Серебряный строитель» (стаж 20 и более лет) и «Бронзовый строитель» (10 лет и более).

Награждение строителей ­сопровождалось выступлениями звезд казахстанской эстрады и популярных команд КВН.