В Зайсане строители завершили сооружение подъездной дороги к будущей воздушной гавани и приступили к монтажу деформационных швов на взлетно-посадочной полосе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Зайсанского района

Как рассказали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на стратегическом объекте задействовано 124 единицы техники и 319 человек.

«На взлетно-посадочной полосе завершено нанесение разметки, выполняется монтаж деформационных швов, на рулежных дорожках уложен мелкозернистый асфальтобетон. На перроне завершена укладка асфальтобетона, ведется устройство системы антиобледенения», - рассказали в управлении.

Кроме того, подготовлены фундаменты под пассажирский терминал, а также командно-диспетчерский пункт, строители приступили к возведениею стен и плит перекрытия. Одновременно ведутся работы по возведению административного здания, гаража, склада, корпуса аварийно-спасательной службы, центра распределения и других объектов. Ка дополнительно пояснили в управлении, работы по устройству водопровода и водоотвода уже завершены, началась установка светосигнального оборудования и насосной станции. Ограждение по периметру территории аэропорта выполнено на 86%.

«Завезено более 500 тысяч кубометров скального грунта, 148 тысяч кубометров щебня, практически завершен монтаж опор линий электропередачи», - поделились показателями специалисты.

Напомним, о крупных инфраструктурных проектах в ходе четвертого заседания Национального курултая сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В частности, на востоке страны предусмотрели новые воздушные гавани в Зайсанском и Катон-Карагайском районах. При этом в Зайсанском районе выбор пал на бывший военный аэродром возле села Сатпай, примерно в 25 км от административного центра – города Зайсана. Площадь участка – 184,5 га. Проект включает взлетно-посадочную полосу, перрон на 4 воздушных судна, рулежные дорожки, пассажирский терминал с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт, здание аварийно-спасательной службы, производственно-технические объекты, а также систему отопления за счет автономной котельной. Начало регулярного авиасообщения запланировано на 2026 год.

Как подчеркнули специалисты, проект нового аэропорта призван усилить туристический потенциал региона. В Зайсанском районе встречаются все ландшафты – от песчаных пустынь до гор и лесов. В долинах Шиликты и Елеке Сазы расположены всемирно известные древние курганы эпохи саков и тюрков, на склонах Манырака можно наблюдать краснокнижных животных. О стабильном интересе к региону говорит статистика: ежегодно Зайсан посещают примерно 23 тыс. туристов.

- Зайсан расположен на границе с Китаем и мог бы принимать гостей из Поднебесной, – рассказал заместитель акима Зайсанского района Ришат Рамазанов. – Кроме того, хотим поднять на новый уровень отрасль овцеводства. Во многих странах, например Объединенных Арабских Эмиратах, хотели бы импортировать нашу халалную баранину. Если у нас килограмм мяса стоит две-три тысячи тенге, то там цена кратно выше.

Вместе с тем район является реально отдаленным: от областного центра до Зайсана 500 км, а до природных уголков на озере Зайсан или в горах Манырака – и того больше. После реконструкции старого аэродрома, построенного еще в 1979 году, появилась возможность для воздушных перевозок между Зайсаном и Усть-Каменогорском. Но этого крайне недостаточно. По подсчетам районного акимата, после запуска нового аэропорта, а также с завершением реконструкции дороги Калбатау – Майкапшагай поток туристов достигнет 136 тыс. человек в год. Зайсан, безусловно, войдет в число туристических жемчужин Казахстана.

Как подчеркнул Марат Карабаев, сейчас в Зайсане создается основа для крупного логистического хаба. Наша страна уже обсуждает этот проект с партнерами из России и Китая. В частности, рассматривается вариант строительства речного порта в поселке Тугыл на берегу Зайсана. На первом этапе грузы в порт будут везти автотранспортом, уже отсюда – речными судами в сторону России. Прогнозный годовой объем перевозок – 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн.

– Следующий этап, который мы обсуждаем с представителями Китая, это четвертый железнодорожный пункт перехода, – пояснил министр. – Он соединит железной дорогой порт Тугыл и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай – Казахстан – Россия с выходом на Обь.

В минувшую пятницу глава транспортного ведомства оценил также начало работ по строительству аэро­порта в Катон-Карагайском районе. Для воздушной гавани выбрали участок между селами Белкарагай и Орнек рядом с республиканской трассой Усть-Каменогорск – Рахмановские Ключи. Расстояние до села Катон-Карагай – 25 км, до административного центра района Улкен Нарын – 62 км.

Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 м для приема воздушных судов типа Q400, ATR 42⁄72. Кроме того, предусмотрен весь комплекс технического и аэронавигационного оснащения, а также современный аэровокзал. Как подчеркнул Марат Карабаев, рассматривается возможность прямых рейсов в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей плюс международные направления.

По данным акимата Восточно-Казахстанской области, для обеспечения кадрами новых воздушных портов в следующем учебном году планируется начать подготовку специалистов соответствующих технических служб. Такие учебные программы будут открыты на базе многопрофильного колледжа в Уланском районе.