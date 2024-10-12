Строительство новых МТФ рассмотрели в правительстве

Сельское хозяйство
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Ход строительства молочнотоварных ферм в регионах по Большому проекту рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Тиражирование положительного опыта СКО по льготному кредитованию строительства молочнотоварных ферм, или Большой проект, стартовал в 2023 году. На первый транш в 100 млрд тенге под 2,5% годовых уже в 2024 году должны быть построены 65 МТФ. Наибольшее число новых предприятий строят в СКО – 17 проектов. Учитывая наработанную практику, средства по Большому проекту в размере 17 млрд тенге здесь выдавали в основном на покупку скота и строительно-монтажные работы новым МТФ. При этом остальные инвестиции, необходимые на строительство 17 новых МТФ на общую сумму 54,5 млрд тенге, бизнесмены вкладывали самостоятельно. 12 проектов реализуют в Алматинской, 7 – в Акмолинской, по 6 – в Павлодарской и ВКО, 5 – в Костанайской, 4 – в ЗКО, 3 – в Жетысу, по 2 – в Туркестанской и Абайской областях, 1 – в Актюбинской области.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что в настоящее время из общего транша 2023 года в 100 млрд тенге освоение составляет 94,4%. Уже построены и введены в эксплуатацию 20 МТФ, завершаются работы по 24 проектам. В частности, полностью реализованы проекты в Абайской, Туркестанской и области Жетысу, завершают в Павлодарской, Актюбинской и ЗКО. По 21 проекту есть вероятность затягивания сроков ввода в эксплуатацию. Сильно отстают по срокам в ВКО и Алматинской области. В этих регионах самое низкое освоение средств: 86% и 71,7% соответственно. К примеру, из 12 запланированных к строительству молочнотоварных ферм в Алматинской области, на которые были выделены 15 млрд тенге, есть риски срыва сроков реализации по шести проектам. В ВКО из шести запланированных проектов, на которые были выделены средства еще в 2023 году, один до сих пор не определен для реализации.

Вице-премьер Серик Жумангарин выслушал руководителей всех регионов по причинам отставаний и поручил ускорить завершение в четвертом квартале всех запланированных к реализации в этом году проектов.

#Правительство #сельское хозяйство #молоко #МТФ

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