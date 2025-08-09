Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Правительство РК

Руководитель корпорации «Росатом» проинформировал Олжаса Бектенова об осуществленном накануне запуске строительства первой атомной электростанции в Алматинской области.

В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.

Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства. Правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.