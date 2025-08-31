В регионе стартовала реализация нового инвестиционного проекта по строительству современного завода по глубокой переработке овощей и фруктов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Инициатором проекта выступает казахстанская компания ТОО «Qazaq Global Food JV».

В рамках проекта заключён Off-take контракт с одной из крупнейших турецких компаний в сфере переработки фруктов и овощей — Göknur Gıda. Партнёр выступит стратегическим оператором по экспорту концентрата яблочного сока и другой продукции предприятия. Соглашение обеспечивает долгосрочный гарантированный сбыт и открывает широкие перспективы для выхода казахстанской продукции на зарубежные рынки.

Развитие перерабатывающих мощностей имеет и системный эффект: новый завод будет способствовать формированию конкурентного рынка, укреплению продовольственной безопасности и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Общая стоимость проекта составляет 9,5 млрд тенге.