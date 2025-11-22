В Астане прошел масштабный республиканский турнир «Ауыл ойындары», который объединил команды со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz
Это ежегодное спортивное событие направлено на популяризацию национальных видов спорта, развитие командного духа, укрепление здорового образа жизни и воспитание патриотизма среди молодежи. Турнир также служит площадкой для обмена опытом между спортсменами, тренерами и общественными организациями, поддерживает интерес к национальным играм и стимулирует развитие физической культуры в стране.
Свои способности в этот раз показали более 500 студентов из 64 вузов и колледжей страны. Участники смогли продемонстрировать свои навыки в таких национальных и современных видах спорта, как асық ату, ләңгі тебу, қазақ күресi, садақ ату, тоғызқұмалақ, а также командных состязания по арқан тарту и футзалу. Состязания прошли на специально подготовленных площадках.
Торжественное открытие турнира также стало важной частью программы. С приветственными и теплыми напутственными словами выступили председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, его коллеги депутаты Мажилиса Парламента Жигули Дайрабаев и Анас Баккожаев, а также проректор по социально культурному развитию Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Жазира Жазыкбаева. Они отметили важность сохранения национальных традиций через спорт и вовлечения молодежи в активную общественную жизнь.
По итогам турнира в асық ату победителем стал представитель Кызылординской области Кенже Нурмуханбед, а в ләңгі тебу сильнейшим стал Нурым Бейсенбай из Западно-Казахстанской обалсти. В қазақ күресi не было равных представителю Акмолинской области Бекзату Темирке. В садақ ату самым метким мергеном среди юношей стал Ернар Махмет из Атырауской области, а среди девушек победила Кенже Атамбозова из Костанайской области. В тоғызқұмалақ первенствовал Али Исабеков из Карагандинской области.
Очень захватывающими были состязания в командных видах спорта. Так, в арқан тарту победила команда Западно-Казахстанской области, второе место у представителей Астаны, а тройку лидеров замкнули карагандинцы. В это же время в футзале сильнейшей стала дружина из Север-Казахстанской области, на втором месте команда из Карагандинской области и в тройку лидеров вошли представители области Жетысу.