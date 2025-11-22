Студенческий турнир "Ауыл ойындары" состоялся в столице

Спорт
107
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В Астане прошел масштабный республиканский турнир «Ауыл ойындары», который объединил команды со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz

фото Игоря Бургандинова

Это ежегодное спортивное событие направлено на популяризацию национальных видов спорта, развитие командного духа, укрепление здорового образа жизни и воспитание патриотизма среди молодежи. Турнир также служит площадкой для обмена опытом между спортсменами, тренерами и общественными организациями, поддерживает интерес к национальным играм и стимулирует развитие физической культуры в стране.

Свои способности в этот раз показали более 500 студентов из 64 вузов и колледжей страны. Участники смогли продемонстрировать свои навыки в таких национальных и современных видах спорта, как асық ату, ләңгі тебу, қазақ күресi, садақ ату, тоғызқұмалақ, а также командных состязания по арқан тарту и футзалу. Состязания прошли на специально подготовленных площадках.

Торжественное открытие турнира также стало важной частью программы. С приветственными и теплыми напутственными словами выступили председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, его коллеги депутаты Мажилиса Парламента Жигули Дайрабаев и Анас Баккожаев, а также проректор по социально культурному развитию Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Жазира Жазыкбаева. Они отметили важность сохранения национальных традиций через спорт и вовлечения молодежи в активную общественную жизнь.

По итогам турнира в асық ату победителем стал представитель Кызылординской области Кенже Нурмуханбед, а в ләңгі тебу сильнейшим стал Нурым Бейсенбай из Западно-Казахстанской обалсти. В қазақ күресi не было равных представителю Акмолинской области Бекзату Темирке. В садақ ату самым метким мергеном среди юношей стал Ернар Махмет из Атырауской области, а среди девушек победила Кенже Атамбозова из Костанайской области. В тоғызқұмалақ первенствовал Али Исабеков из Карагандинской области.

Очень захватывающими были состязания в командных видах спорта. Так, в арқан тарту победила команда Западно-Казахстанской области, второе место у представителей Астаны, а тройку лидеров замкнули карагандинцы. В это же время в футзале сильнейшей стала дружина из Север-Казахстанской области, на втором месте команда из Карагандинской области и в тройку лидеров вошли представители области Жетысу.

#турнир #Спорт #Ауыл ойындары

Популярное

Все
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Индии прошел заключительный этап Кубка мира
Гордость Мангистау
Традиции – в современность
Масштабные проверки в жилом секторе
Поддержка для кандасов
FWA-технология – драйвер цифровой трансформации Шымкента
Финансовый капкан: быстрые деньги без шанса на возврат
Миллиарды – в доход государства
Дорога ошибок не прощает
Дворец спорта открыт в Щучинске
Наращивая транзитный потенциал страны
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Целевой контур качественного роста
50 медалей накануне финала!
Бюро Мажилиса
Залипаем...
Казахстан – Армения: выход на уровень стратегического партнерства
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Победный выезд «Барыса»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек

Читайте также

Сурдлимпийские игры: Казахстан завоевал седьмую золотую мед…
Казахстан завоевал 56 медалей на Играх исламской солидарнос…
В Индии прошел заключительный этап Кубка мира
Гордость Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]