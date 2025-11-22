фото Игоря Бургандинова

Это ежегодное спортивное событие направлено на популяризацию национальных видов спорта, развитие командного духа, укрепление здорового образа жизни и воспитание патриотизма среди молодежи. Турнир также служит площадкой для обмена опытом между спортсменами, тренерами и общественными организациями, поддерживает интерес к национальным играм и стимулирует развитие физической культуры в стране.

Свои способности в этот раз показали более 500 студентов из 64 вузов и колледжей страны. Участники смогли продемонстрировать свои навыки в таких национальных и современных видах спорта, как асық ату, ләңгі тебу, қазақ күресi, садақ ату, тоғызқұмалақ, а также командных состязания по арқан тарту и футзалу. Состязания прошли на специально подготовленных площадках.

Торжественное открытие турнира также стало важной частью программы. С приветственными и теплыми напутственными словами выступили председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, его коллеги депутаты Мажилиса Парламента Жигули Дайрабаев и Анас Баккожаев, а также проректор по социально культурному развитию Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Жазира Жазыкбаева. Они отметили важность сохранения национальных традиций через спорт и вовлечения молодежи в активную общественную жизнь.

По итогам турнира в асық ату победителем стал представитель Кызылординской области Кенже Нурмуханбед, а в ләңгі тебу сильнейшим стал Нурым Бейсенбай из Западно-Казахстанской обалсти. В қазақ күресi не было равных представителю Акмолинской области Бекзату Темирке. В садақ ату самым метким мергеном среди юношей стал Ернар Махмет из Атырауской области, а среди девушек победила Кенже Атамбозова из Костанайской области. В тоғызқұмалақ первенствовал Али Исабеков из Карагандинской области.

Очень захватывающими были состязания в командных видах спорта. Так, в арқан тарту победила команда Западно-Казахстанской области, второе место у представителей Астаны, а тройку лидеров замкнули карагандинцы. В это же время в футзале сильнейшей стала дружина из Север-Казахстанской области, на втором месте команда из Карагандинской области и в тройку лидеров вошли представители области Жетысу.