Студент эстрадно-циркового колледжа завоевал Гран-при республиканского конкурса певцов

В Алматы прошел ІІ республиканский конкурс исполнителей традиционных песен имени заслуженного артиста Казахстана Ж. Елебекова, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Конкурс был организован колледжем в честь 120-летия певца.

Гран-при завоевал студент Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова Аскат Ермуратулы.

В ходе мероприятия были исполнены все песни из репертуара выдающегося артиста.

Из 35 участников со всей республики 15 прошли во второй этап и по итогам конкурса завоевали звание Дипломанта, приз зрительских симпатий и диплом І-ІІ- ІІІ степени.