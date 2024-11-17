Студент эстрадно-циркового колледжа завоевал Гран-при республиканского конкурса певцов
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В Алматы прошел ІІ республиканский конкурс исполнителей традиционных песен имени заслуженного артиста Казахстана Ж. Елебекова, передает Kazpravda.kz
Конкурс был организован колледжем в честь 120-летия певца.
Гран-при завоевал студент Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова Аскат Ермуратулы.
В ходе мероприятия были исполнены все песни из репертуара выдающегося артиста.
Из 35 участников со всей республики 15 прошли во второй этап и по итогам конкурса завоевали звание Дипломанта, приз зрительских симпатий и диплом І-ІІ- ІІІ степени.