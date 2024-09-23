Студент получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков в Костанае

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В Костанае двоих молодых людей приговорены к 11 годам лишения свободы за закладку наркотиков в различных уголках областного центра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры. При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP. Кроме того, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотиков. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 100 млн тенге. Полицейские не допустили в оборот более 15 тысяч доз», - сообщили правоохранители.

За распространение наркотических средств в особо крупном размере суд приговорил обоих обвиняемых к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

