Статьи
Субботний суперпоединок
Кошкарбек Тусипов

9 апреля в японском городе Сайтама состоится объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем Риотой Муратой.

Ждать столь важного события в мире профессионального бокса осталось совсем немного. Казахстанские болельщики смогут увидеть его в прямом эфире. Вечер бокса будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции намечено в 15.00 по времени Нур-Султана, главный же бой Головкин – Мурата начнется ориентировочно в 20.00. Отметим, что изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но его перенесли из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате объявили 3 марта.

Напомним, что Геннадий провел на профи-ринге 41 победный бой (из них 36 завершил нокаутами), в одном поединке уступил, а еще один завершил вничью. При этом казахстанец не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Мурата провел 18 поединков, одержав 16 побед (13 нокаутом) и потерпев два поражения. Последний раз японец бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.

Головкин уже находится в Стране восходящего солнца, где проводит последние тренировки. Не забывает и о своих болельщиках, постоянно публикует посты в соцсетях, в том числе и на казахском языке. Вот как звучит его очередное послание в Instagram: «Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы!» Кстати, днем ранее, но уже на японском, он обратился и к местным фанатам со словами: «Konnichiwa, Japan!» («Привет, Япония!»)

Стали известны гонорары участников объединительного боя. По информации японских источников, гарантированный гонорар Головкина составит 12,3 млн долларов, тогда как Мурата получит 4,1 млн долларов.

В случае победы Гены (в чем мы не сомневаемся) этой осенью может состояться его третий бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. И если Голов­кин проведет бой уже на этой неделе, то Альварес сразится 7 мая с непобежденным россиянином Дмитрием Биволом за пояс WBA в полутяжелой категории. Для третьего боя казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников.

Популярное

Все
Казахстан вступил в эпоху глобальных перемен – историк
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
"Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны" – глава Минздрава об убийстве врача в Алматы
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 5 апреля
Что только ни делают в органах внутренних дел, чтобы изжить воровство в Казахстане
Чем интересны древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш мола и Сыганак
Не могут воспользоваться сертификатами за сданные в утиль авто жители Шымкента
Известный политолог проанализировал новые реформы Токаева
К чему должны привести новые политические реформы Токаева, рассказал экс-депутат
Претензии в адрес одной из самых больших торговых сетей высказали производители продуктов СКО
Резкое повышение температуры воздуха на территории Актюбинской области ускорило поток талых вод.
Ярослава Шведова рассказала о подготовке к квалификационному матчу Кубка Билли Джин Кинга
Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Колбасные споры – последнее дело...
Ярослава Шведова: «Все понимают, что впереди самый важный матч»
Сертификаты обещают продлить
Мой дом – моя крепость?
Не диплом, а облом
Раскрывая потенциал декарбонизации
​​​​​​​Со времен Томирис
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Россия решила кардинально сократить боевые действия в Украине
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma

Читайте также

Статьи
Сила большой воды
Статьи
В беде земляков не оставим!
Статьи
Понимаю озабоченность Президента
Статьи
Лучше меньше, да лучше
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021