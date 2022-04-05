9 апреля в японском городе Сайтама состоится объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем Риотой Муратой.

Ждать столь важного события в мире профессионального бокса осталось совсем немного. Казахстанские болельщики смогут увидеть его в прямом эфире. Вечер бокса будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции намечено в 15.00 по времени Нур-Султана, главный же бой Головкин – Мурата начнется ориентировочно в 20.00. Отметим, что изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но его перенесли из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате объявили 3 марта.

Напомним, что Геннадий провел на профи-ринге 41 победный бой (из них 36 завершил нокаутами), в одном поединке уступил, а еще один завершил вничью. При этом казахстанец не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Мурата провел 18 поединков, одержав 16 побед (13 нокаутом) и потерпев два поражения. Последний раз японец бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.

Головкин уже находится в Стране восходящего солнца, где проводит последние тренировки. Не забывает и о своих болельщиках, постоянно публикует посты в соцсетях, в том числе и на казахском языке. Вот как звучит его очередное послание в Instagram: «Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы!» Кстати, днем ранее, но уже на японском, он обратился и к местным фанатам со словами: «Konnichiwa, Japan!» («Привет, Япония!»)

Стали известны гонорары участников объединительного боя. По информации японских источников, гарантированный гонорар Головкина составит 12,3 млн долларов, тогда как Мурата получит 4,1 млн долларов.

В случае победы Гены (в чем мы не сомневаемся) этой осенью может состояться его третий бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. И если Голов­кин проведет бой уже на этой неделе, то Альварес сразится 7 мая с непобежденным россиянином Дмитрием Биволом за пояс WBA в полутяжелой категории. Для третьего боя казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников.