Суд над 14 казахстанцами из Сирии: один из подсудимых почти парализован

Общество
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Жанат Тукпиев
Один из подсудимых по делу 14 казахстанцев, обвиненных в пособничестве терроризму в Сирии, почти парализован. Об этом рассказала сестра подсудимого, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Как отмечалось ранее, один из обвиняемых по делу находится в больнице, он подключился к судебному процессу по видеоконференцсвязи.

"У него 70 процентов тела вообще не функционирует. Он находится в следственном изоляторе. Я везде писала, в "Нур Отан" писала. Какие бы ошибки человек не совершал(...), он парализован. Из 100 процентов тела у него работает только 30 процентов. Он находится там с мая месяца. Свою вину он признает", – сообщила сестра подсудимого.

Напомним, открытое судебное слушание в отношении 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев началось в учреждении ЕЦ-166/10 в Нур-Султане. Казахстанцам предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.

По версии следствия, все 14 казахстанцев состояли в запрещенной на территории Казахстана группировке ДАИШ.

Отметим, что в рамках гуманитарной операции "Жусан" из зоны боевых действий в Сирии были вывезены 595 граждан Казахстана, 406 из них дети, 156 – женщины, остальные – мужчины.

Спецоперация "Жусан" проходила в четыре этапа. Ее организовали в начале 2019 года по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По словам официального представителя КНБ РК Аркена Абдугали, 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ.

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