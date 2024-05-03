Суд над Бишимбаевым: Адвокат Байжанова настаивает на достоверности его показаний

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, сообщает Kazpravda.kz

Защитник Газиз Ынтыкбаев в ходе судебных прений обратил внимание на то, что правда Бахытжана Байжанова не устраивает сторону Бишимбаева, потерпевших и гособвинителей.

«С момента трагического дня, можно сказать, начиная с первых часов следствия, и вплоть до суда, Байжанов последовательно повторяет тоже самое. Его показания не меняются, они стабильны и последовательны. Байжанов первые показания дал как свидетель, в ночь с 9 на 10 ноября, в ту же ночь без адвокатов, лицом к лицу со следователем в окружении полицейских. С тех пор Байжанов неуклонно подтверждает свои слова. Все стороны - защита Бишимбаева, прокуроры, потерпевшая сторона - задавали множество вопросов Байжанову, видимо, пытаясь поймать его на лжи или противоречиях. Но вы заметили, что несмотря на огромное давление, его показания остаются неизменными и стабильными», – констатировал адвокат.

По его словам, когда говоришь правду, невозможно запутать человека и выявить нестыковки или несоответствия.

«Кто-то думает, искренне думает, что он говорит неправду, а кому-то просто невыгодна его правда. Но истина одна, она не выбирает сторону, Бахытжан не может и не имеет морального права в угоду кого-то искажать правду», – сказал он.

Затем супруга Бахытжана Байжанова рассказала, что они создали семью в 2016 году. У них трое детей. С тех пор, как он попал в СИЗО, он сильно переживает за семью, за родителей и сожалеет, что не увидит первых шагов дочки. Она считает, что это огромное испытание для всей семьи.

«Мой муж очень добрый, очень сильно нас любит, я твердо уверена, что если бы он знал, в каком тяжелом состоянии находится Салтанат, он бы протянул ей руку помощи. Его ошибка в том, что он вовремя не помог и вовремя не вызвал скорую. Я прошу суд и присяжных не разлучать отца с детьми и семимесячной дочерью», – сказала женщина.

Напомним, в ходе судебных прений подсудимый Куандык Бишимбаев несколько раз повторил, что не совершал убийства с особой жестокостью.