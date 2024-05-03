«Отношусь к этому как к искуплению»: Бишимбаев попросил прощения у родных Салтанат

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе судебных прений подсудимый Куандык Бишимбаев несколько раз повторил, что не совершал убийства с особой жестокостью, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: Верховный суд

Обращаясь к присяжным, Бишимбаев подчеркнул, что большую часть его доводов была изложена защитниками.

«Я хотел сказать, что начиная с первого судебного заседания и во время следствия всегда говорил, что виноват в том, что  произошло. Так вышло, что Салтанат не стало. Мне трудно как-то сказать, меня называли человеком без сердца, человеком, который не раскаивается или не чувствует эту боль. Просто говорят о том, что я занимаюсь тем, что постоянно очерняю память  Салтанат. Действительно, я виноват в том, что произошло. Адвокат Газымжанов говорил и вы видели на видео, что сразу после задержания я  сказал, что виноват. Я никак не ожидал, что буквально через два дня без объяснений или обоснований мне предъявят самое суровое обвинение, которое может быть, - якобы я умышленно спланировал, задумал с особой жестокостью убить свою супругу Салтанат, которую любил и люблю», - посетовал он.

 Затем он отметил, что просто не знал, как реагировать в тот момент.

«Когда говорили, что я уклонялся от дачи показаний или не хотел участвовать в следствии,  действительно, тогда был в эмоциональном раздрае. Не мог осознать и понять не принять всего того, что произошло.  Я глубоко раскаиваюсь на самом деле, каждый день прошу Всевышнего простить меня. Осознанно, неосознанно, все произошло так, как произошло. На видео вы могли наблюдать,  когда меня везут на освидетельствование - переживаю и не могу понять, как когда-нибудь смогу посмотреть  в глаза родственникам Салтанат, ее родителям. Мне приходится здесь быть, поэтому  стараюсь сохранять самообладание и защищать себя насколько возможно. Это не потому, что я бессердечный человек, который считает себя невиновным. Понимаю, что должен через это все пройти. Не знаю, какой срок, какое наказание мне будет дано. Я к этому отношусь, как к искуплению, потому что так выпало на мою долю, и я должен все вынести, пережить всю ненависть, которая разжигается в соцсетях, СМИ, и заслуженное презрение. Я вообще ни капли не горжусь собой», - сказал Бишимбаев.

В завершение эмоциональной речи он принес извинения родственникам погибшей гражданской супруги.

«У вас не должно сложится впечатление, что я пытаюсь себя защищать и пытаюсь себя обелить, как любой человек готов понести любое наказание за совершенное деяние. Но я не могу взять на себя ответственность в том, что у меня был умысел убить Салтанат, причинить ей смерть. Я еще раз прощу прощения, ничего не ожидая у брата, у родителей Салтанат. Как вам объяснить, в своей жизни я тоже потерял дочь в очень молодом возрасте. В 23 года у меня была дочка, которая в два года скончалась от болезни.  Понятно, что это невозможно сравнить. Я никогда бы не хотел кому-либо причинить умышленно смерть.  Но так у нас в жизни произошло, поэтому я просто прощу прощения у всех людей, чьи чувства я оскорбил», - пояснил подсудимый.

Также он добавил, что понимает, что его поведение и поступок оскорбили чувства многих людей. По его словам, каждый  имеет право выражать свое мнение, однако он не может согласиться с такими оценками.

Напомним, Альмира Нурлыбекова, мать подсудимого Куандыка Бишимбаева, в ходе судебных прений попросила у семьи Салтанат Нукеновой прощение и сказала, что каждый день молится за нее.  

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