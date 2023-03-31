Суд официально откроет уголовное дело против Дональда Трампа – СМИ

Большое жюри Манхэттена предъявило бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу уголовное обвинение по делу о платеже Сторми Дэниелс. Об этом сообщили несколько источников в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу «Голоса Америки» .

Фото: AFP / MANDEL NGAN

Дональду Трампу решили официально предъявить уголовное обвинение после расследования дела о деньгах за молчание, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Конкретные обвинения пока неизвестны, и обвинительный акт, скорее всего, будет обнародован в ближайшие дни, сообщила газета New York Times. Дональду Трампу придется отправиться в Нью-Йорк для снятия отпечатков пальцев и проведения других процедур.

Обвинения, выдвинутые в результате расследования, проведенного окружным прокурором Манхэттена демократом Элвином Брэггом, могут изменить ход президентской гонки 2024 года.

Большое жюри, созванное Брэггом в январе, начало заслушивать доказательства роли Трампа в выплате Дэниэлс за несколько дней до президентских выборов 2016 года, на которых он в итоге победил.

Ни один бывший или действующий президент США никогда в истории не привлекался к уголовной ответственности. Трампу также предстоит 2 уголовных расследования со стороны специального прокурора, назначенного генеральным прокурором Мерриком Гарландом, и 1 расследование со стороны прокурора в Джорджии.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в голосовании.

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В 2020 году он проиграл выборы нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.