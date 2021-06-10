Общество
Суд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Акмолинской области
Суд присяжных вынес вердикт по громкому делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СМУС Акмолинской области.   

Напомним, по данным фонда "Не молчи KZ", в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Предполагалось, что преступления совершали трое местных мужчин в возрасте 25-26 лет.

О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, мама узнала случайно. Женщина заметила кровоподтеки на теле ребенка, но разговорить подростка ей не удалось. Худшие опасения матери подтвердило медицинское обследование. Позднее девочка рассказала, что трое мужчин – приятели родного дяди – принуждали ее к сексу.

По информации фонда, 25 мая двоим из троих подозреваемых вынесли приговор в г. Кокшетау: подсудимому М.С. 20 лет, К. Р. получил 21 год по статье 120 ч. 4. Каждый должен выплатить моральный ущерб по два миллиона тенге. Третий подозреваемый К.Б. потребовал, чтобы его судили судом присяжных, который в итоге полностью оправдал его, хотя прокурор просил назначить 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в СМУС Акмолинской области, дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области. Суду был предан житель Целиноградского района Бакдаулет Казы, который по версии следствия обвинялся в совершении изнасилования малолетней.

"По закону, если дело рассматривается судом присяжных, вопрос о виновности или невиновности подсудимых, а также другие вопросы решаются путем тайного голосования. Голосуют 10 участвующих присяжных заседателей и 1 судья. Каждый имеет по 1 голосу. Судья преимущества не имеет. Решение принимается большинством голосов. Если 6 и более голосующих не согласны с предъявленным обвинением, выносится оправдательный приговор. 

По итогам голосования абсолютное большинство проголосовало за оправдательный вердикт в отношении подсудимого как в части изнасилования, так и в части совершения им полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

На основании вердикта присяжных Бакдаулет Казы оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по статье 120 части 4 Уголовного кодекса (Изнасилование малолетней). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, прокурором", – говорится в сообщении СМУС Акмолинской области.

В фонде "Не молчи KZ" добавили, что теперь родители будут поддавать апелляцию.

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