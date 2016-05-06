Суд в Китае отменил пожизненный приговор казахстанке Акжаркын Турлыбай

Сегодня, 6 мая, состоялось оглашение апелляционного суда Гуандунского суда КНР по уголовному делу в отношении гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Суд постановил отменить решение суда первой инстанции, который ранее приговорил Турлыбай к пожизненному заключению, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление Гундунского суда обжалованию и опротестованию не подлежит и вступает в силу немедленно.
На оглашении присутствовали представитель Министерства иностранных дел РК, консул посольства Казахстана в Китае Б. Сырлыбаев, адвокат С. Нурмагамбетов и китайские адвокаты Сяо Чжаньдэ и Фэн Чжицзянь.
Напомним, что Акжаркын Турлыбай была задержана в КНР в марте 2014 года, приговорена
к пожизненному лишению свободы в июне прошлого года.