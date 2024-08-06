Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков и рекламы

Компания заключила соглашения с производителями электроники Apple и Samsung, чтобы те сделали поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своих браузерах, следует из постановления суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Федеральный суд округа Колумбия постановил, что компания Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Об этом говорятся в постановлении суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что это первое крупное антимонопольное дело против технологического гиганта за последние два десятилетия.

«После тщательного рассмотрения и взвешивания показаний свидетелей и доказательств, суд пришел к следующему выводу: Google является монополистом и действовала как таковой, чтобы поддерживать свою монополию», - заключил федеральный судья Амит Мехта.

Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем веб-браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.

Кроме того, Мехта установил, что Google поставила своего конкурента Microsoft в «невыгодное положение» на рынке рекламы, которая отображается рядом с результатами поиска, что позволило ей стать монополистом и в этой сфере.

Рынок моментально отреагировал на ситуацию: после оглашения решения акции Alphabet, материнской компании Google, упали на 4,5%, а акции Apple снизились на 5,8%.

Министерство юстиции США пока не сообщило, каких изменений оно будет добиваться от Google. Ранее оно подало иск против Google за нарушение антимонопольного законодательства. Похожие иски также были поданы в отношении корпораций Amazon, Apple и Meta.