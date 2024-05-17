Суд вынес приговор Ануарбеку Джексенгалиеву

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz .

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.

Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

"Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денег", - рассказали в АФМ.

Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 годы путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир, уточнили в агентстве.

Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге, добавили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2022 года объявленный в межгосударственный розыск бизнесмен Ануарбек Булатович Джексенгалиев был задержан сотрудниками территориального департамента АФМ по Алматы.