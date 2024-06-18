Суд вынес решение по делу об истязании приемных детей жителем Шымкента

Суд
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Решением суда опекун отправлен на лечение в психиатрический стационар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Шымкент в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Сманова У. по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), п. 1), 2) ч. 2 ст. 110 УК (истязание), поступившее с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера», - говорится в информации.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы Сманов У. страдает хроническим и психическим заболеванием и при совершении деяний находился в состоянии невменяемости. Это обстоятельство по закону исключает привлечение к уголовной ответственности, пояснили в пресс-службе.

В соответствии со статьей 16 УК суд освободил Сманова У. от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Вместе с тем, вынесены частные постановления в адрес Министерства просвещения Республики Казахстан, в органы опеки и попечительства управлений образования городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также департамента полиции Шымкента по факту передачи детей под опеку лицу, страдающему психическим заболеванием, добавили в суде.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала истязание детей приемным отцом в Шымкенте.

 

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