Судьба языка – судьба народа и страны

В мире насчитывается порядка 7 тыс. языков, но статус государственного, официального, нацио­нального имеют далеко не все из них. Более того, несмотря на то что почти все страны в той или иной степени полиязычны (официально или неофициально), далеко не каждый народ имеет возможность сохранять и развивать язык своих предков.

Многие из известных миру языков и вовсе находятся на грани исчезновения, поскольку уходят их исконные носители, а у новых поколений отсутствует мотивация к изучению.

Между тем язык – не просто способ коммуникации. Это колоссальная часть культуры и менталитета народа, его истории и опыта взаимодействия с миром. Это мощная консолидирующая сила и один из важнейших столпов государственности, национальной и гражданской идентичности, суверенитета.

«Нация, разговаривающая на своем языке, пишущая на своем языке, никогда не исчезнет. Самый мощный фактор, способствующий сохранению или исчезновению нации, – это язык», – писал в свое время Ахмет Байтурсынулы. Поэтому совершенно не удивительно и более чем логично, что изменения в общественно-политической сфере Казахстана накануне обретения страной независимости очень ярко выражались именно через стремление повысить статус казахского языка.

Не секрет, что в советский период функционал национальных языков входящих в него республик был довольно узок. Ситуация в КазССР и вовсе выглядела непростой: непосредственно казахов (носителей языка) было меньше половины населения, школы с казахским языком обучения функционировали, но детей там училось сравнительно немного. Сферы применения казахского были довольно ограничены – использовался он по большому счету только в быту...

Однако казахский язык, несмотря на все сложности, не был утрачен. Когда под занавес XX века начались процессы, существенно изменившие мир и перекроившие политическую карту Евразии, народ Казахстана сумел использовать свой исторический шанс как на обретение независимости, так и на возрождение языка.

Важным шагом на этом пути стало принятие еще в 1989 году Закона КазССР «О языках», в котором впервые напрямую прописывалось: «Государственным языком Казахской ССР является казахский язык». До этого закона статус языков в законодательстве республике, по сути, не определялся. Даже в Конституции КазССР на тот момент положения, касающиеся использования и статуса языков, были довольно размытыми.

Вместе с тем, как показывает общественная дискуссия того времени, данный вопрос людей глубоко волновал. Состояние и статус казахского языка, равно как и проект упомянутого закона, активно обсуждался. Архивы «Казахстанской правды» за 1989 год хранят множество писем, комментариев, экспертных суждений и интервью, посвященных «языковому вопросу». Причем своим мнением стремились поделиться не только политики и представители интеллигенции, но и рядовые граждане – необходимость восстановления справедливости по отношению к казахскому языку понимали все.

«Статус государственного необходим казахскому языку, чтобы он мог развиваться и служить подлинной основой национальной культуры. Но есть ли уверенность, что принятие закона разом решит все назревшие проб­лемы? ...Самый лучший правовой документ, и это не раз подтверж­далось, не сработает, если не подкреплять его положения практическими делами».

«В Алма-Ате я родилась и живу вот уже более 50 лет. Социальное положение – рабочая. Пишу вот почему. Все мои соседи – казахи. У них интересное разделение: взрослые между собой говорят на родном языке, молодежь – по-русски. Даже старики вынуждены общаться с внуками на русском. По-моему, дети немало теряют из-за этого в своем развитии. В самом деле, малыши не слышат от взрослых замечательных сказок на родном языке. Так не годится. Думаю, что исправить положение можно, если казахский язык будет государственным в республике... Надо, чтобы дети любого народа знали свой язык и не отрывались от нацио­нальных корней».

«Придание казахскому языку статуса государственного... есть по сути возвращение того, чем по праву пользовался народ еще в 20–30-е годы. Таким образом наш родной язык лишь получает то, что изначально является его бесспорной духовной собственностью».

«Наделение казахского языка статусом государственного – это не самоцель, подобное уже было в прошлом. Но, как свидетельствует опыт, подобный формальный акт не дал необходимого эффекта. Более того, казахский язык подвергается дискриминации, он стал терять свой престиж, существенно сузилась его общест­венная, культурная функция, наметилась явная тенденция превращения его в язык бытового общения. Много вреда казахскому языку, как и многим другим национальным языкам, принес официальный курс 60–70-х годов на свертывание национальных школ, детсадов и т. д.

На ухудшении положения казахского языка весьма пагубно сказался и такой фактор, как абсолютное и относительное уменьшение казахского народа среди населения республики. ...Хотя в 70-е, особенно в 80-е, годы абсолютная численность казахского населения более чем удвоилась, оно по-прежнему остается меньшинством (около 38–40% всех жителей республики).

...При таком положении казахского языка придание ему статуса государственного, разу­меется, шаг необходимый, справедливый».

«Абсолютно ясно, что статус казахского языка вводится не для вытеснения и притеснения других языков. ...Речь идет о том, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы прежде всего сам казах (ведь сегодня почти треть не владеет свободно своим родным языком) смог изучать и овладевать своим родным языком. Изучение и знание языка должно вызываться не только духовными, но и жизненно реальными потребностями общества».

Это только малая часть писем и статей, опубликованных в «Казахстанской правде» в 1989 году, после того как проект нового закона «О языках» был вынесен на обсуждение. В этих посланиях в редакцию чувствуются искренняя обеспокоенность и боль народа за судьбу казахского языка, ставятся вопросы практического поднятия его статуса, предлагаются конкретные меры, необходимые для того, чтобы нормы закона заработали (открытие учебных заведений с казахским языком обучения, подготовка педагогов, разработка пособий для изучения языка, выпуск литературы на казахском и так далее).

Закон был принят, вступил в силу в 1990 году. Статус казахского языка был закреплен в Конституции КазССР соответствующими поправками.

В исторических для нашей страны документах – Декларации о государственном суверенитете, принятой 25 октября 1990 года, и Конституционном законе «О госудаpственной независимости Республики Казахстан», принятой 16 декабpя 1991 года, – также отдельно было прописано, что возрождение и развитие языка является одной из важнейших задач государственности Казахской ССР.

«В Республике Казахстан государственным является казахский язык», – записано в Конституции РК от 30 августа 1995 года.

В 1997 году был принят Закон «О языках в Республике Казахстан», нормы которого должны были обеспечить достойное развитие госязыка. Так, в законе прописано, что «государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства» и «долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана».

Статус казахского языка был однозначно утвержден и неоспорим. И несмотря на то что в первые годы независимости эта сфера часто оставалась несколько в тени других насущных проблем, от которых зависело выживание страны и народа, казахский язык постепенно набирал настоящую массовость и силу, перенеся свой статус с «бумаги» во все сферы жизни государства и общества.

«За многие века кочевой жизни на огромных пространствах казахи терпеливо и методично создали и отшлифовали две основополагающие ценности – язык и нравы-обычаи. И то, и другое является фундаментом национального Духа. Ныне этот фундамент находится в опасности под всесокрушающим напором всеразмывающей и унифицирующей цивилизации. Устоять перед этим мутным потоком забвения сложно. Необходимы мощные усилия вкупе с единством всего народа, всех тех, кто чтит свою национальную культуру, свое национальное обличье и не желает рухнуть, свалиться в яму тотального манкуртизма.

Я же всем сердцем уповаю на то, что природная мощь казахского языка, накопленная веками, не истает, не затеряется, не развеется на излучистых и крутых дорогах грядущих веков.

И многонациональный Казахстан, и многострадальный, многотерпеливый казахский народ, и его своеобычный, самодостаточный язык достойны великой судьбы, как и его беспредельная ширь», – писал известный пуб­лицист, переводчик Герольд Бельгер в своем сборнике эссе «Казахское слово».

Сегодня уже очевидно, что «потеряться» в мире казахскому языку точно не грозит. Он год от года набирает силу и увеличивает число носителей. Все чаще звучит на различных международных площадках. Его изучают за рубежом. Он становится все более узнаваемым благодаря талантливым казахстанским артистам.

Казахский язык стал одним из важнейших атрибутов государственности, и нынешняя траектория его развития направлена на то, чтобы и дальше расширять сферу его применения.

Так, за последние годы проделана колоссальная работа по переводу на казахский язык произведений мировой литературы – как художественной, так и научной. Креативного контента на казахском языке становится все больше (в том числе для детей). Медиаресурсы на государственном языке востребованы и популярны. Казахский уже является языком межнационального общения – большой вклад в его продвижение вносят представители различных этносов, проживающих в стране. На казахском доступны интерфейсы многих крупнейших социальных сетей. Продолжается становление казахского как языка науки и техники.

В этом году в Казахстане соз­дан первый эндаумент-фонд поддержки казахского языка. Одним из первых доноров фонда стал Президент Касым-Жомарт Токаев, в частном порядке направивший в QAZAQ TILI Endowment Qory 7 млн тенге из личных средств.

Фонд был создан по инициативе общества «Қазақ тілі» – это крупнейшая в стране организация, занимающаяся вопросами поддержки и развития государственного языка. В числе задач, стоящих перед обществом, – реализация проектов по увеличению контента на казахском языке (в том числе издание книг, различные медиапроекты), совершенствованию методики преподавания и изучения языка, развитию читательской грамотности и культуры письма, поддержке и расширению сообщества пользователей казахского языка.

Доходы созданного эндаумент-фонда как раз и будут направляться на обеспечение работы общества «Қазақ тілі» по расширению сферы применения казахского языка, его модернизации и развития.

«Казахский язык выступает действенным инструментом граж­данской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. ...Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. ...Овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен», – подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Такому гармоничному развитию государственного языка и сохранению общественной стабильности в многонациональной стране способствует взвешенный подход к языковой политике, предусматривающий поддерж­ку в сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в Казахстане, отсутствие какой-либо дискриминации по языковому принципу.

Все это создает вокруг казахского языка позитивную и уважительную атмосферу, которая исключительно благодатно сказывается на реальном укреплении его статуса, а значит – и на укреплении независимости Казахстана.