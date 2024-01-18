Судисполнители незаконно арестовали счета инвалидов в Астане

Прокуратурой Астаны установлено, что частными судебными исполнителями наложены аресты на банковские счета 27 должников, которые являлись получателями социальных пособий как лица с ограниченными возможностями.

"Арест по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и соцвыплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) госфонда соцстрахования, противоречит закондательству.

По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.