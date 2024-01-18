Судисполнители незаконно арестовали счета инвалидов в Астане

Столичная прокуратура выявила, что частные судебные исполнители незаконно арестовали счета должников-инвалидов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Прокуратурой Астаны установлено, что частными судебными исполнителями наложены аресты на банковские счета 27 должников, которые являлись получателями социальных пособий как лица с ограниченными возможностями.
"Арест по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и соцвыплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) госфонда соцстрахования, противоречит закондательству.
По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.
В настоящее время прокуратурой города совместно с уполномоченным органом рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.