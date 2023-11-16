Сумма просроченных долгов по оплате труда резко выросла в Казахстане

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Согласно данным октябрьского сборника социально-экономического развития, подготовленного Бюро нацстатистики (БНС), по итогам 2 квартала 2023 года общая задолженность крупных и средних предприятий по зарплате выросла на 15,4%, составив 399,1 млрд тенге.

Просроченная задолженность при этом составила всего около 0,3%, или 1,1 млрд тенге.

По данным Telegram-канала Data Hub, более подробные данные в динамике показывают резкий рост за год, сразу на 75%.



"Почти вся просрочка приходится на столицу – 933,1 млн тенге. По сравнению с ситуацией годичной давности сумма увеличилась почти в 7 раз: было 137,9 млн. тенге", – говорится в сообщении.

Инфографика: t.me/DataHub_FCBK

По сравнению с Астаной в других частях страны ситуация лучше: на 2-м и 3-м месте Шымкент и СКО с суммами по 39,1 и 35,1 млн соответственно. В некоторых регионах – Алматинской и Мангистауской областях и Алматы – данные скрыты, но судя по общей сумме, на всех вместе должно приходиться около 24 млн.

Ранее сообщалось о том, на какую сумму оштрафованы работодатели, задерживающие заработную плату.