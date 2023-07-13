Свалку использовали для маскировки тайника с оружием в Жетысу

Очередной тайник с оружием и боеприпасами найден в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Полицейские Жетысу и сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности РК в ходе оперативных мероприятий на свалке бытовых отходов города Текели нашли схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами.

«В тайнике оказался целый арсенал оружия: 2 обреза гладкоствольного оружия, револьвер марки Olimpic, газовый пистолет, более 50 патронов различного калибра, оптический прицел и походный охотничий фонарь», – сообщил начальник отдела полиции Текели Маулен Касымжан.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства по части 3 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Установлено, что оптический прицел и охотничий фонарь числились похищенными из охотничьего магазина в Алматы во время беспорядков в январе 2022 года.