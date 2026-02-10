Фото: архив "КП"

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» по состоянию на 1 февраля, Западно-Казахстанская область отнесена к регионам со средним риском прохождения весеннего паводка. Весна обещает быть полноводной. Именно талые воды при большом количестве выпавших в зимний период осадков, сильном промерзании почвы и резком потеплении могут нанести ущерб населенным пунктам, инфраструктуре региона.

Сумма выпавших осадков за осенний период прошлого года на большей части области выше значений 2024-го в среднем на 86–170%, и только в Жанибекском, Акжаикском и Каратобинском районах ниже в среднем на 13–37%. Показатели осеннего увлажнения почвы на большей части территории выше нормы, глубина промерзания колеблется от 28 до 83 см. Если в северной части области эти показатели ниже прошлогодних значений на 3–33 см, то на западе, востоке, юге и в центре почва промерзла больше, чем в 2025 году. Разница глубин достигает 7–31 см.

Сумма выпавших осадков в зимний период в шести районах и областном центре выше прошло­годних значений на 6–44%, в одном районе – в пределах прошло­годних, в четырех – ниже на 7–38%. Согласно долгосрочному синоптическому прогнозу, средняя температура воздуха в феврале ожидается выше нормы на 2 °С, а осадков за месяц – больше нормы, около нормы лишь на юго-западе Бокейординского района.

Полученные данные, а также предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на то, что по притокам реки Урал на территории ЗКО ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами. Высок риск половодья на территории областного центра, в Таскалинском районе и районе Байтерек. Бурлинский, Казталовский, Чингирлауский, Каратобинский районы относятся к средним, Бокейординский, Теректинский, Сырымский, Акжаикский, Жангалинский и Жанибекский – к низким рискам. Прогнозные данные будут уточняться.

Напомним, с 15 января до 10 февраля Ириклинское водохранилище, расположенное выше по течению реки Урал на территории Оренбургской области, увеличило сброс воды до 90 кубометров в секунду. С 12 февраля сброс воды планируется увеличить до 139 кубометров в секунду. Такой режим власти Оренбуржья намерены сохранить до 10 марта, чтобы выйти на уровень паводка прошлого года.

На протяжении многих лет в меженный период в среднем из Ириклинского водохранилища сбрасывалось в Урал 15 кубомет­ров воды в секунду. Весной 2024 года из-за паводков и прорывов дамб в России зафиксирован рекордный сброс в Урал, превысивший 2 тыс. кубометров в секунду.

Аким области Нариман Турегалиев держит на личном контро­ле вопросы противопаводковой безопасности. Ежемесячно он инспектирует работы по укреп­лению дамб, подготовке водопропускных сооружений. Ведется мониторинг очистки населенных пунктов от снега.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, за последние два года на противопаводковые мероприятия в рамках программных документов (Дорожной карты и Комплексного плана) направлено 7,5 млрд тенге. В частности, возведено 90 защитных дамб протяженностью 155 км, проложено 10 км каналов и 94 км арычных сетей, отремонтировано шесть водохранилищ, расширены рус­ла семи малых рек.

В Уральске укреплены 700 м берега реки, по области очищено 238 км магистральных каналов. В Таскалинском районе начаты работы по углублению и очистке русла реки Деркул протяжен­ностью 5,3 км.

В целях прогнозирования угро­зы наводнения совместно с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» проведена цифровизация защитных дамб с внесением данных (координаты и другие параметры 64 соо­ружений) в информационную систему «Тасқын». Для улучшения мониторинга паводковой ситуации открыты 10 новых гидропостов, из них три – на реках Урал, Чаган, Деркул – автоматизированы. В текущем году будет начато строительство еще двух новых гидропостов.

В рамках исполнения поручения Президента для обеспечения регулярного транспортного сообщения через реки Калдыгайты, Жаксыбай и Чингирлау во время паводка разработаны проекты трех мостов в Каратобинском и Чингирлауском районах на сумму 7,5 млрд тенге. Средства на строительно-монтажные работы будут выделены из республиканского бюджета. На ледокольные работы в этом году выделено 230 млн тенге. В настоящее время определены места ледоколов – 47 тыс. кв. м. Проводятся конкурсные процедуры.

Из 50 гидротехнических сооружений области отремонтировано 27. На текущий год предусмотрено 645,6 млн тенге, в том числе на ремонт 21 ГТУ – 338,4 млн тенге, на механическую очистку 116 км каналов – 307,2 млн тенге. Кроме того, на 13 водоемах проведены многофакторные исследования на 197 млн тенге.

В 2025-м на участках подтопления и в ходе ремонта автодорог установлены и заменены 162 водопропускные трубы. Для учреж­дения «Батыс Ирригация», открытого по госзаказу, приобретена 31 единица спецтехники на сумму 1,1 млрд тенге, а для учреждения «Казводхоз», непосредственно ответственного за водохозяйственную деятельность, – 51 единица новой техники на 1,7 млрд тенге.

В целом к ликвидации последствий паводка приведены в готовность 4 573 человека, 2 040 единиц техники, 194 плавсредства, 487 единиц водооткачивающей техники. Заготовлено более 7 тыс. тонн инерт­ного материала, 358 тыс. штук мешков (в том числе 68 тыс. упакованных), 423 тонны ГСМ. Во всех районах области созданы запасы продуктов питания, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, заключены контракты. Подготовлено 317 пунктов временного размещения и мест переселения домашних животных.