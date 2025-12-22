Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Ежегодно профессиональный праздник приходился на третье воскресенье декабря

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22 декабря в Казахстане чествуют специалистов энергетической отрасли. В 2025 году торжество обрело особую значимость, закрепившись в календаре как официальная дата, что подчеркивает неоспоримую важность профессии для суверенитета и процветания республики, сообщает Kazpravda.kz

День энергетика – профессиональный праздник работников сферы производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии. Он традиционно отмечается 22 декабря  в день утверждения в 1920 году плана электрификации, который заложил основы развития энергетики на территории современных государств постсоветского пространства, включая Казахстан.

Официальный статус торжество приобрело в 1998 году и закрепилось в системе профессиональных праздников как день признания труда энергетиков  специалистов, обеспечивающих надёжное энергоснабжение населения, промышленности и социальной инфраструктуры страны.

В течение ряда лет в разных регионах республики День энергетика отмечали в третье воскресенье декабря. Однако в 2025 году принято решение установить 22 декабря официальной датой празднования, вернувшись к исторически сложившейся традиции.

Сегодня казахстанцы выражают признательность сотням тысяч специалистов отрасли: инженерам, монтажникам, операторам, которые круглосуточно несут вахту на электростанциях, обслуживают линии электропередач и обеспечивают бесперебойную работу всей энергосистемы страны.

Символично, что этот день приходится на один из самых коротких световых дней в году – период зимнего солнцестояния, когда потребность в свете и тепле ощущается наиболее остро. Благодаря мастерам своего дела бесперебойно работают промышленные предприятия и обеспечивается комфорт в домах миллионов граждан.

Современная энергосистема Казахстана сегодня переживает масштабную трансформацию, объединяя в себе мощь традиционных станций и инновационный потенциал возобновляемых источников. За каждым включенным прибором и стабильно работающим заводом стоит колоссальная ответственность инженеров, монтажников и диспетчеров, чья верность долгу позволяет стране уверенно смотреть в будущее.

Труд энергетиков – фундамент жизнеобеспечения республики. Именно их профессионализм позволяет стабильно работать промышленным предприятиям, социальным объектам и сохранять комфорт в домах миллионов граждан.

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия: ветераны отрасли получают заслуженные награды, а лучшие специалисты – почетные грамоты и благодарности за неоценимый вклад в энергетическую безопасность Казахстана.

Традиционно в профессиональный праздник принято выражать дань уважения ветеранам, заложившим фундамент индустрии, опытным профессионалам и молодым специалистам, которым предстоит построить новую, технологичную и экологичную энергетику. В этой связи стоит пожелать работникам сферы стабильности, безаварийной работы и неиссякаемой энергии для реализации масштабных проектов.

