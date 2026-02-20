Свобода творчества и защита идей становятся опорой для молодежи – кинопродюсер

Конституционная реформа
137

В Алматы состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с творческой интеллигенцией города, сообщает Kazpravda.kz 

Делегацию коалиции возглавила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, председатель правления – ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Болат Тлепов, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, медиаменеджеры, актеры, продюсеры, а также казахстанский кинопродюсер Жалын Тлеуберген.

Встреча была посвящена разъяснению проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. В своем выступлении Жалын Тлеуберген отметил, что, ознакомившись с проектом, увидел в нем не просто набор норм, а документ, в котором отражены ключевые инициативы, поднимаемые Главой государства, и ожидания общества. По его словам, для молодежи, работающей в сфере культуры и кино, особенно важно, что ценностные ориентиры проекта напрямую связаны с творческой средой.

«Культура – это национальная идеология, а кино – ее инструмент. Изучив проект Новой Конституции, я убедился, что он действительно является идеологическим документом, потому что в нем собраны и важные инициативы, и запрос всего народа. Для молодых режиссеров, актеров, сценаристов, художников, принципиально важно, что в статье 23 прямо закреплены гарантии свободы слова, научного, технического и художественного творчества, а также защита интеллектуальной собственности. Это означает, что в центр развития страны ставится человек, его знания и культура, и что главным ресурсом признается не сырье, а идея», – отметил кинопродюсер.

Он также подчеркнул, что ценностная основа проекта опирается на справедливость и уважение к человеку, а культура участия и вызовы цифровой эпохи открывают новые смыслы и темы для современного искусства.

«Справедливость – это сердце любой сильной драматургии и любого по-настоящему честного фильма. Там, где есть справедливость, появляется доверие, а вместе с доверием укрепляются стабильность и согласие. Новая Конституция утверждает достоинство человека как высшую ценность. Это является ключевой философией для культуры. Если мы сможем передать конституционные ценности языком творчества, тогда сформируется новое качество гражданского сознания – свободно мыслить, сохранять национальную идентичность и строить справедливое общество», - резюмировал Жалын Тлеуберген.

В завершение встречи участники отметили значимость осознанного выбора и личной ответственности каждого в предстоящем референдуме, подчеркнув, что конституционные нормы должны эффективно реализовываться, укрепляя доверие между государством и обществом.

#реформа #конституция #кинопродюсер

