Своим пониманием подарков для президента Токаева поделился спикер Сената

По словам Ашимбаева, у команды главы государства есть своё понимание презентов, предназначенных для него.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказал, какими должны быть подарки от госаппарата для президента ко дню рождения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Журналисты попросили главу Сената подтвердить информацию о том, что президент Токаев против подарков.
«Это правда. Наш президент сам сказал, что не будет праздновать. Эту информацию всем объявили», - ответил Маулен Ашимбаев.
Он уточнил, что у команды главы государства есть своё понимание презентов, предназначенных для него.
«Наш самый большой подарок от сенаторов - это хорошо работать, принимать правильные законы, нормы, чтобы осуществлять политику президента», - добавил Ашимбаев.