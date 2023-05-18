Своим пониманием подарков для президента Токаева поделился спикер Сената

По словам Ашимбаева, у команды главы государства есть своё понимание презентов, предназначенных для него.

Фото: Kazpravda.kz

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказал, какими должны быть подарки от госаппарата для президента ко дню рождения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты попросили главу Сената подтвердить информацию о том, что президент Токаев против подарков.

«Это правда. Наш президент сам сказал, что не будет праздновать. Эту информацию всем объявили», - ответил Маулен Ашимбаев.

Он уточнил, что у команды главы государства есть своё понимание презентов, предназначенных для него.

«Наш самый большой подарок от сенаторов - это хорошо работать, принимать правильные законы, нормы, чтобы осуществлять политику президента», - добавил Ашимбаев.