​«Свой дом» с Жилстройсбербанком

Свои подписи под документом поставили аким Южно-Казахстанской области ­Бейбут Атамкулов и председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбатыр Жумагулов. Меморандум о сотрудничестве реализуется в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. Это социально значимый документ, оговаривающий сотрудничество финансового института и органов местной исполнительной власти по решению жилищной проб­лемы в Южном Казахстане.

Предваряя подписание меморандума, Б. Атамкулов отметил, что Южный Казахстан – один из самых густонаселенных регионов страны, и жилищный вопрос здесь стоит достаточно остро. В целом по области в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда значатся более 34 тыс. граждан, в Шымкенте – более 20 тыс. жителей. И это при том, что по темпу роста введенного в эксплуатацию жилья юг входит в число лидеров.

Новый жилой микрорайон вскоре появится в Туркестане. Земельный участок под застройку многоэтажными домами определен в Сарыагаше. На очереди Мактааральский район, где очень высокая плотность населения и практически нет земли под индивидуальное жилищное строительство. Большая потребность в жилье в Ленгере и Шардаре. В Бадаме строится сразу две индустриальные зоны, и по мере их заполнения промышленными предприятия­ми встанет вопрос жилья для сотрудников. Новые площадки под жилищное строительство готовятся в Арыси, создается инфраструктура в Кентау и Тюлькубасе. Шымкент после того, как Глава государства поставил задачу довести его население до одного миллиона человек, в последние несколько лет и вовсе напоминает строительную площадку.

Сотрудничество с Жилстройсбербанком является для руководства города и области одним из важных направлений, позволяющих ускорить процесс увеличения жилищного фонда. Жилстройсбербанк в Южно-Казахстанской области реализует ряд региональных жилищных программ, одна из которых, например, предполагает строи­тельство 11 жилых домов на 460 квартир. Это жилье по доступной цене предназначено для сотрудников прокуратуры и ДКНБ по ЮКО. А. Жумагулов назвал такое сотрудничество хорошей практикой, а также сообщил, что отработанный механизм банк намерен распространить во всех регионах страны.

Вообще же филиал АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в Южно-Казахстанской области работает с 2005 года. За это время в рамках государственных программ жилья с его помощью введено в эксплуа­тацию 126 жилых домов на 3 227 квартир с общей площадью 256,6 тыс. кв. м.

– Как вы знаете, в начале этого года Глава государства Нурсултан Назарбаев, отметив эффективность системы жилстройсбережений, поручил дополнительно выделить 149 миллиардов тенге на строительство кредитного жилья. Средства уже распределяются по регио­нам. Реализуя построенные дома среди своих вкладчиков, мы будем обеспечивать оборачиваемость средств каждые два года, – пояснил председатель правления Жилстройсбербанка Айбатыр Жумагулов.

В Южном Казахстане на строительство кредитного жилья по линии местных исполнительных органов из Национального фонда выделено 4,4 млрд тенге. На эти средства построят 11 домов на 558 квартир. Общая площадь жилья составит 31,5 тыс. кв. м. Вкладчикам банка жилье будет реализовано по 140 000 тенге за 1 кв. м. В свою очередь по линии АО «Байтерек девелопмент» будет возведено 6 домов на 432 квартиры, общая площадь которых более 25 тыс. кв. м. Это жилье потенциальные новоселы смогут приобрести по цене до 180 тыс. тенге за 1 кв. м.

– В 2016–2017 годах перед нами стоит задача построить 691 тысячу квадратных метров жилья по всему Казахстану, – сообщил на пресс-конференции, состоявшейся сразу после подписания меморандума председатель правления АО «Байтерек девелопмент» Адильбек Искак. – До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 207 тысяч квад­ратных метров жилья. Из них 110 тысяч квадратных метров предназначаются для вкладчиков Жилстройсбербанка в качестве кредитного жилья. Оставшиеся 97 тысяч квадратных метров – это арендное жилье, которое распределят среди очередников по спискам местных исполнительных органов.

Для привлечения новых вкладчиков Жилстройсбербанк уже в этом году намерен открыть свои представительства в Туркестане и Сарыагаше, чтобы жители этих районов могли оформлять документы непосредственно по месту жительства, а не ездить в областной центр. Такой филиал уже открыт в Жетысае и показал свою эффективность.

На 1 июля 2016 года в Южно-Казахстанской области насчитывается 37 777 вкладчиков Жилстройсбербанка. Общая сумма их накоплений составляет 19,2 млрд тенге. Кредитный портфель банка в регионе достиг 12,5 млрд тенге. И число желающих решить жилищный вопрос с помощью Жилстройсбербанка в Шымкенте только растет. Активизации привлечения вкладчиков будет способствовать участие финансового института в реализации проекта «Шымкент сити» – нового административно-жилого района города. Район будет отличаться современной инфраструктурой, комфортными условиями для проживания и ведения бизнеса, соответствовать самым высоким стандартам градостроительства и архитектуры. Проект реализуется в рамках Концепции развития города Шымкента до 2020 года.

Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» А. Жумагулов сообщил, что банк планирует реализовать построенное здесь жилье в рамках собственной программы «Свой дом». Собственно, старт проекту в Шымкенте дан после того, как акимат Шымкента и Жилстройсбербанк подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Программа «Свой дом» привлекательна тем, что предпочтение в получении квартир получают вкладчики банка. К тому же они имеют возможность приобрести жилье по низкой цене, не зависящей от валютного курса. В Программе может участвовать любой клиент банка, однако в первую очередь право на приоб­ретение жилья получат вкладчики, не имеющие в собственности недвижимое имущество.