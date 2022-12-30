Свою заветную мечту назвал глава МЧС Казахстана

По словам Юрия Ильина, идеально было бы добиться, чтобы ЧС не возникало вообще, но, к сожалению, это неподвластно ни министру, ни МЧС в целом.

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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, каких результатов удалось добиться спасателям в уходящем году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Идеально было бы добиться, чтобы не возникало ЧС вообще. Но, к сожалению, это неподвластно ни министру, ни МЧС в целом. Было бы хорошо хотя бы минимизировать количество людей, гибнущих на водоемах. У нас есть хороший пример этого года - мы видим тенденцию по снижению этого показателя и, прежде всего, среди детей. Очень значительное снижение - почти на 40%», - сказал глава МЧС.

Это является, по его словам, результатом успешно проводимой работы по обучению детей мерам поведения на воде.

«Мы также видим тенденцию по снижению количества погибших при ЧС другого характера - пожары, отравления угарным газом. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении, и будем продолжать эту работу», - продолжил он.

В планах также добиться повышения заработной платы для личного состава и улучшения материально-технического оснащения, позволяющего оперативно реагировать на ЧС.

«Такая у меня заветная мечта - создать новые подразделения, строительство новых пожарных частей, создание морского отряда на Каспии, которого у нас нет, к сожалению. Каспий сейчас больше развивается только в транзитном режиме - сухогрузы, перевозки и, возможно, пассажирские перевозки увеличатся и контейнерные. И у меня большое желание создать там наш военизированный или морской отряд ЧС, который бы реагировал на все чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на акватории Каспийского моря», - резюмировал Юрий Ильин.