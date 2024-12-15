Свыше 1 млн кубометров снега вывезли из Астаны с начала зимы

Столица
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В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов, передает Kazpravda.kz

Фото: Астана Тазалық

Свыше одного миллиона кубометров снега 79881 рейсами большегрузов вывезли из Астаны с начала зимнего периода, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ночную смену с 14 на 15 декабря на уборку снега и наледи с улиц города вышли свыше 160 дорожных рабочих и более 600 единиц спецтехники.

За день 14 декабря на снежные полигоны вывезли более 10152 тысяч кубометров снега 803 рейсами большегрузов.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

#Астана #снег #уборка

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