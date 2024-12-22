Свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники убирают снег в Астане ночью

Несмотря на обильный снегопад, коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Уборка снега ведется бесперебойно, сообщает официальный сайт городского акимата.

За день 21 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 34 тысяч кубометров снега 2 833 рейсами.

В ночную смену с 21 на 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 343 дорожных рабочих и 1 264 единицы спецтехники.

Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 102 654 рейсами вывезли почти 1,3 млн кубометров снега.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».