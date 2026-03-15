Во время референдума будет функционировать 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах, сообщает Kazpravda.kz

Голосование на участках референдума началось в Токио и Сеуле в 03:00 часов по времени Астаны. До 08:00 часов в общей сложности открылось 23 избирательных участка, на которых проголосовали 198 человек.

«Общее количество голосующих граждан РК за рубежом составило 14 380 человек», – отметил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов.

Последним откроется и закроется участок референдума при генеральном консульстве РК в г. Сан-Франциско (США). В частности, он откроется сегодня в 19:00 часов и закроется завтра 16 марта в 08:00 часов по времени Астаны.