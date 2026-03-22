Одним из самых зрелищных событий празднования Наурыз мейрамы в стране стало массовое исполнение танца «Қара жорға», передает Kazpravda.kz
В Кокшетау более 2 тысяч мужчин в национальных шапанах - аксакалы, представители интеллигенции, трудовых коллективов, военнослужащие, спортсмены и молодежь - синхронно исполнили народный танец.
По словам участников, выступление стало символом преемственности поколений и проявлением общественного единства.
«Священная акмолинская земля всегда была колыбелью единства и родиной талантов. Сегодня наши мужчины – от шестилетних детей до шестидесятилетних аксакалов – исполняют «Қара жорга», показывая всему миру характер нашего народа. Этот танец – не просто движения, это искусство, передающее свободу степи. Наш долг – возрождать это наследие и передавать его молодежи», - отметили в акимате Акмолинской области.
Ранее в регионе был установлен еще один рекорд: 1500 школьников одновременно приняли участие в национальной игре бес асық.