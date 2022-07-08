Свыше 20 тысяч ученических мест создадут в 2022 году в Нур-Султане

В Нур-Султане в 2022 году будет создано еще свыше 20 тысяч ученических мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Будет построено еще 11 школ. Кроме того, за 3 года в столице было построено 34 школы. Строительство учебных заведений ведется во всех районах города.

“С учётом ежегодного роста населения растёт спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать ученическими местами и снимать нагрузку на существующие, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ. За 3 года построили и ввели в эксплуатацию 34 школы. Данные учебные заведения позволили создать 70 тысяч ученических мест. Учебные заведения строим во всех районах города. К примеру, только за 2 года в густонаселенном районе Есиль построено 12 школ, в районе Алматы – 7, в районе Байконыр – 4, в районе Сарыарка – 2. В текущем году в городе построим еще 11 школ. Данные учебные заведения дополнительно позволят создать свыше 20 тысяч ученических мест”, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

К примеру, особенностью школы №65 (район Сарыарка) является то, что здесь имеется инклюзивное обучение. Здесь обучаются дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата. Всего же здесь обучаются свыше 3 тыс. учащихся, что уже превышает мощность учебного заведения. Для того чтобы увеличить мощность школы, рядом строится новый корпус. Он позволит создать ещё 1200 ученических мест (в две смены).

Также приступили к строительству нового корпуса на территории школы-лицея №59 (ул. Сауран). Всего в текущем году будет создано еще свыше 20 тысяч ученических мест.