Свыше 200 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства запустят до конца года в РК

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Из запланированных 322 проектов на сегодня 115 уже введены в эксплуатацию

Фото: Kazpravda.kz

Меры по привлечению инвестиций и актуальные вопросы реализации новых инвестпроектов рассмотрели на очередном заседании Инвестиционного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов доложил, что в этом году в сфере АПК республики запланирована реализация 322 проектов на сумму свыше 444 млрд тенге с созданием порядка 5,3 тыс. рабочих мест. На сегодня введено в эксплуатацию 115 проектов на 130 млрд тенге, создано 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Было также отмечено, что сформированный министерством пул на 2023-2026 годы подразумевает реализацию 877 инвестпроектов на сумму 2,7 трлн тенге с созданием порядка 36 тысяч рабочих мест. При этом утверждены региональные дорожные карты, где закреплены конкретные сроки ввода проектов в эксплуатацию.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов.

Заместитель министра иностранных дел Назира Нурбаева отметила, что общий пул стратегических инвестиционных проектов, прорабатываемых в рамках Task Force на базе Kazakh Invest (совместно с МФЦА), состоит из 70 проектов на сумму более $13 млрд. На стадии подготовки соглашений об инвестициях находятся 14 проектов.

По итогам заседания Роман Скляр дал заинтересованным госорганам ряд поручений и обозначил важность своевременной реализации всех запланированных инвестиционных проектов.

#Правительство #инвестиции #сельское хозяйство #проекты

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